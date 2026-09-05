Milei conoció Misiones: “Estoy haciendo crecer la economía como nunca antes”

“Mi trabajo es explicarles cómo estamos construyendo desde la dimensión económica institucional la credibilidad necesaria para que el Estado argentino pueda quitarle de una vez y para siempre las cadenas al sector privado”. En estos términos se pronunció el presidente Javier Milei en el cierre de la 47 ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) realizada en Iguazú, Misiones.

“Estamos recomponiendo día a día la credibilidad pública”, afirmó Milei al comienzo de su discurso que escucharon los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Catamarca, Raúl Jalil; y de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

“Me pasé toda mi vida predicando lo que había que hacer. No voy a llegar a este momento para cambiar las cosas y borrar con el codo lo que escribí con la mano”, añadió el líder libertario en su primera visita a la provincia litoraleña.



Acto seguido, exclamó: “Renuncié a mi jubilación de privilegio; mi contrato con los argentinos es de cuatro años con opción a ocho, pero luego tengo que ir a ganarme la vida en el sector privado”.

Discurso del Presidente Javier Milei en la 47° Convención Anual del IAEF 2026 en Puerto Iguazú, Misiones. pic.twitter.com/o9sfzf7Ewj — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 4, 2026





Además, volvió a ratificar el rumbo de la gestión en la política económica y valoró el avance de reformas históricas y necesarias para el “progreso” del país en el Congreso de la Nación: la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II.

“Lo más importante para tomar decisiones en estos próximos años es observar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde estamos yendo”, reflexionó Milei, y ponderó la toma de decisiones para una economía abierta como “la concesión de 9 mil kilómetros de ruta al sector privado” y la futura “licitación de entre 6 mil y 12 mil kilómetros más”.

“Además tenemos el RIGI generando un caudal de inversiones que nunca se vio en nuestro país. Con más de 45 mil millones de dólares en inversión ya aprobados y más de 150 mil millones de dólares a la espera de aprobación”, sumó y mencionó la inversión para generar la expansión de los sectores energéticos. “Estoy haciendo crecer la economía como nunca antes, y además bajamos diez veces la inflación; esto tiene el doble de valor, porque contrasta modelos muy claramente”, finalizó.

Bajo el lema “Argentina: de la estabilidad al crecimiento. Cómo generar competitividad sostenida”, el encuentro reunió a legisladores, empresarios y gerentes de compañías e instituciones de finanzas, administración, planeamiento, control de gestión, tesorería, contaduría y compras.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning; y fue recibido por el titular del IAEF, Pablo Miedziak; su vicepresidenta, Sigrid Tolaba; y el presidente del Comité Organizador, Ezequiel Mirazón.

Previamente participaron en la Convención los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno. Además, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora nacional Patricia Bullrich, de forma virtual.

