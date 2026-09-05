Luis Caputo afirmó que “Argentina pasó a ser un país modelo”

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, participó este viernes en Iguazú, Misiones de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), “Argentina: de la estabilidad al crecimiento. Cómo generar competitividad sostenida”, donde mantuvo una conversación con Pablo Miedziak, presidente de la entidad.

En relación al posicionamiento de la Argentina en defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, el funcionario destacó que “nadie puede estar en contra de un sentimiento que une a todos los argentinos”.

En este marco, resaltó que se está dando una solución integral. “Estamos hablando de la construcción de una base integrada en el sur, del cambio de leyes, aplicación de multas”. Y señaló que el momento es el adecuado, porque “el presidente hoy es una figura mundial” y “Argentina pasó a ser un país modelo”.

Inflación e impuestos

Con respecto al alza en el costo de vida, el ministro subrayó la relevancia de su desaceleración ya que “es el peor impuesto para los que menos tienen” y “es un negocio para los que mejor lo saben manejar. Por eso la inflación es tan dañina”.

También Caputo afirmó la importancia de la baja de impuestos, la baja de regulaciones, la baja del costo financiero y la mejora de la infraestructura. Y ratificó: “eso es lo que estamos haciendo en conjunto con los gobernadores”.

El Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, en diálogo con @miedziakp en la 47° Convención Anual del @IAEF_oficial realizada en Iguazú, Misiones. pic.twitter.com/id9CxH7tir — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) September 4, 2026

“La minería, la energía, la industria del conocimiento y el agro” están “ayudando al resto de la economía”, acotó, para luego dar cuenta que “estos sectores hacen que hoy haya mayor estabilidad, mayor previsibilidad y que las industrias puedan planificar”, al tiempo que opinó que “Argentina pasó a ser un país modelo”.

A su vez, el titular del Palacio de Hacienda destacó que, junto al presidente Javier Milei, tienen “como función principal estabilizar la macro”, y luego va a ser el sector privado el que “va a determinar en cuanto a recursos y aptitudes”.

El ministro de Economía también resaltó que, a nivel nacional, la reducción de impuestos se fue haciendo “en la medida que el superávit primario” lo permitió. Así, se redujo “30 % en términos reales el gasto” lo que “permitió achicar el déficit en 5 puntos”. También se bajaron “tres puntos más de impuestos, y el año que viene vamos a bajar un punto más”.

Luis Caputo mencionó que una reforma impositiva “va a requerir sentarnos con las provincias y hacer un cambio profundo”, para “simplificar enormemente la carga tributaria para que las empresas puedan ser más competitivas”. “Este es un cambio fundamental que se viene”, agregó.

Finalmente, en relación al programa financiero para los años 2026 y 2027, el ministro marcó que no hay necesidad de salir al mercado internacional. Caputo precisó que “estamos cancelando deuda”, que “los argentinos pueden estar tranquilos que el refinanciamiento se está haciendo a las tasas más bajas” y que “está garantizado en un año electoral”.