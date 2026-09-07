Alicia Castro: “EEUU está usando nuestras Malvinas para negociar con Gran Bretaña”

La exembajadora argentina ante el Reino Unido, Alicia Castro, objetó las medidas anunciadas en cadena nacional por el presidente Javier Milei sobre la Cuestión Malvinas y puso en duda que el cambio de posición del Gobierno responda a una verdadera defensa de la soberanía argentina. “No le creo nada”, resumió.

“Lo hace porque ve si en las encuestas sube y lo hace como plataforma de lanzamiento de su campaña por la reelección”, matizó la exdiputada nacional en declaraciones a Radio 10.

Asimismo, consideró que el viraje discursivo del mandatario puede ser un “caballo de Troya”, ya que podría existir una estrategia vinculada a otro modelo de seguridad y política exterior.

🗨️ "Milei utiliza la causa Malvinas como un caballo de Troya, está intentando la reimposición de la doctrina de seguridad nacional"



🗣️ Alicia Castro, ex embajadora en el Reino Unido, a @Gatosylvestre y equipo



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“Hace tiempo que Milei está intentando la reimposición de la doctrina de seguridad nacional y ni ayer ni hoy nuestra nación tiene que ver con esta filosofía”, aclaró Castro y consignó que “es básicamente la idea de que el enemigo está dentro del país, no afuera”.

En ese sentido, recordó el origen de esa concepción en Estados Unidos durante la década de 1960 y su posterior influencia en las Fuerzas Armadas latinoamericanas.

Según Castro, esta mirada terminó justificando la persecución política y la represión durante las dictaduras de la región. “Esto justifica golpes de Estado, torturas, desapariciones, porque es una guerra aunque no veas uniformes enemigos”, enumeró , al tiempo que sostuvo que en la Argentina esa doctrina constituyó “la base ideológica de la dictadura de 1976”.

“Milei ha anunciado, ha confirmado la formación de un consejo de seguridad integrado por Defensa, Seguridad, Cancillería y Economía. Y esto es lo que creo que es altamente preocupante”, alertó.

A eso sumó el anuncio de un reequipamiento militar y la creación de una “base integrada” en Tierra del Fuego. Para Castro, la ubicación geopolítica de la provincia resulta particularmente sensible por su cercanía con la Antártida y las islas del Atlántico Sur.

“La provincia de Tierra del Fuego incluye también a las Islas del Atlántico Sur y las Malvinas, que son puerta de entrada a la Antártida”, explicó.

En ese contexto, destacó la importancia estratégica que podría adquirir la región en las próximas décadas: “La Antártida puede ser un gran recurso, una gran fuente de recursos y una gran fuente de agua”.

El uso de EEUU

“Estados Unidos está usando nuestras Malvinas para negociar con Gran Bretaña”, denunció la exdiplomática. Según explicó, Washington estaría utilizando la cuestión de las islas como parte de negociaciones vinculadas al financiamiento de la OTAN. “Hablan de Malvinas como si fuera un activo propio de los Estados Unidos”, afirmó.

Para Castro, esta situación demuestra que la disputa por las islas debe ser analizada dentro de un escenario geopolítico más amplio, en el que intervienen intereses estratégicos de las principales potencias.

“¿Qué sanciones va a aplicar Milei? Al día siguiente ya tendría que estar sancionando a Navitas, que es una empresa israelí”, ejemplificó.

Castro también vinculó este reclamo con los posicionamientos del Presidente respecto de Israel. “Milei se autodefine como el presidente más sionista del mundo”, señaló, y cuestionó que, durante sus viajes a Israel, el mandatario no haya planteado el conflicto generado por la actividad de empresas vinculadas a ese país en Malvinas.

¿Va a sancionar a partir de hoy, como prometió Milei, a los israelíes y a su amigo Elsztain?”, sentenció.