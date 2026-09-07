El gobierno de Kicillof cobrará un impuesto del 2% a los premios de apuestas online

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comenzó a aplicar un cobro del 2% sobre los premios de los juegos de resolución inmediata (slots) en las siete plataformas de apuestas virtuales habilitadas en territorio bonaerense.

La medida fue precisada este lunes por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en conferencia de prensa. Con esta alícuota —prevista en la Ley 15.079— la administración provincial proyecta recaudar entre $35.000 millones y $40.000 millones mensuales, recursos que serán destinados al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS) para infraestructura social, educación y políticas de asistencia contra la ludopatía.

Controles biométricos y avance contra sitios ilegales

En conferencia de prensa con @CrisAlvarezRod y @JCuattromo expusimos un panorama de la actualidad nacional y provincial y presentamos acciones de nuestro Gobierno:



✅ Lo volvemos a decir: el giro del presidente Milei respecto de la cuestión Malvinas es oportunista y revela, una… pic.twitter.com/p8btTfJmF6 — Carli Bianco (@Carli_Bianco) September 7, 2026

En el marco de las acciones para prevenir la ludopatía infantil, Bianco remarcó las medidas de la mesa interministerial para restringir el acceso a los menores de edad:

Identificación biométrica: Control de identidad obligatorio mediante datos faciales o dactilares para operar en las siete plataformas legales.

Combate al juego clandestino: Presentación de más de 800 denuncias judiciales para dar de baja sitios web no autorizados.

Prevención en escuelas: Diagnóstico sobre más de 90 mil estudiantes secundarios de la provincia de Buenos Aires.

"Gracias a estas herramientas de control, hoy los menores no pueden acceder a las plataformas legales de juego online en la provincia de Buenos Aires", enfatizó el funcionario.

Postura por Malvinas y financiamiento del Banco Provincia

Durante la rueda de prensa, el Ejecutivo provincial también cuestionó la política exterior de la administración nacional sobre la soberanía del Atlántico Sur: "El presidente Milei tardó 267 días en ocuparse de la causa Malvinas. Exigimos que la Nación defienda nuestros recursos", lanzó Bianco.

Por su parte, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, presentó tres líneas de crédito destinadas a la construcción y refacción de viviendas (hipotecarios UVA, casas industrializadas y materiales), al tiempo que ratificó que los descuentos con Cuenta DNI permiten un ahorro mensual de hasta $175 mil por persona durante septiembre.

Finalmente, la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, repasó el operativo integral desplegado junto a los municipios para la 52° Peregrinación Juvenil a Luján y confirmó los avances logísticos ante la histórica visita del Papa León XIV al país.