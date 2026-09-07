La Libertad Avanza apuntó contra Axel Kicillof tras el fallo que suspendió el Régimen Penal Juvenil en PBA

La suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley N° 27.801) en la provincia de Buenos Aires desató una dura embestida política de La Libertad Avanza (LLA) contra el gobernador Axel Kicillof. Tras la decisión de la jueza Marta Pascual de congelar por 60 días la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, referentes del espacio oficialista nacional responsabilizaron a la gestión provincial por la "falta de infraestructura" alegada en el fallo.

Desde el espacio liberal advirtieron que la inacción de la Gobernación en el sistema de encierro juvenil terminó funcionando como el argumento central de la Justicia para frenar la normativa impulsada por el Gobierno nacional a solo dos días de su entrada en vigencia.

Las duras críticas libertarias a la gestión provincial

A través de declaraciones públicas y redes sociales, figuras clave del oficialismo nacional salieron a cruzar al Ejecutivo bonaerense:

Diego Santilli (Jefe de Gabinete): "Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima" .

Patricia Bullrich (Senadora Nacional): "En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad. Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres" .

Juanes Osaba (Jefe de bloque LLA en Diputados PBA): "Mientras haya kirchnerismo, habrá inseguridad. La Justicia bonaerense frenó por 60 días el nuevo régimen penal juvenil por una supuesta 'falta de infraestructura' de la propia Provincia. Nación endurece las reglas y la Provincia va a contramano, defendiendo al que roba".

El origen de la controversia judicial

La resolución del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora hizo lugar a un hábeas corpus de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo argumentando que los centros socioeducativos de PBA sufren hacinamiento y carecen de condiciones materiales para albergar a menores de 14 y 15 años.

Mientras la Justicia dio un plazo de 60 días para que la Provincia presente un plan de infraestructura edilicia, desde La Libertad Avanza aseguran que el esquema garantista bonaerense frena las herramientas del Estado para combatir el delito.