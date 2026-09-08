Política | 8 sep 2026
Polémica instalada
Ministro de Kicillof advirtió que el nuevo Régimen Penal Juvenil es un “eslogan de campaña”
“Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles”, planteó el titular de la cartera de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, al salir al cruce del jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli.
Tras los cuestionamientos libertarios a la suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió al cruce y apuntó principalmente contra el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli.
“Ministro, concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado”, planteó el funcionario.
En igual tenor, expuso que “bajar la edad de imputabilidad no alcanza ¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?”
“Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles. Un eslogan de campaña”, acotó el ministro a través de un posteo en redes sociales.
Ministro, concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado— Javier Alonso (@JaviAlonsook) September 8, 2026
Bajar la edad de imputabilidad no alcanza. ¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y… https://t.co/D7JVMBLipb
“Y una pregunta más: ¿Por qué le reclama al Ejecutivo una decisión que corresponde al Poder Judicial? ¿No estamos en una República acaso? O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos”, remató Alonso.