Ministro de Kicillof advirtió que el nuevo Régimen Penal Juvenil es un “eslogan de campaña”

Tras los cuestionamientos libertarios a la suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió al cruce y apuntó principalmente contra el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli.

“Ministro, concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado”, planteó el funcionario.

En igual tenor, expuso que “bajar la edad de imputabilidad no alcanza ¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?”

“Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles. Un eslogan de campaña”, acotó el ministro a través de un posteo en redes sociales.

Ministro, concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado



Bajar la edad de imputabilidad no alcanza. ¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y… https://t.co/D7JVMBLipb — Javier Alonso (@JaviAlonsook) September 8, 2026

“Y una pregunta más: ¿Por qué le reclama al Ejecutivo una decisión que corresponde al Poder Judicial? ¿No estamos en una República acaso? O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos”, remató Alonso.