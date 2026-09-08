Rolando Figueroa ratificó su rol de aliado: “Argentina no va a volver atrás”

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó el rol de su provincia en la economía nacional, al tiempo que dio señales claras de acompañamiento a la gestión de Javier Milei. Dijo que “las inversiones ya está viniendo, sin ningún lugar dudas”.

“Es muy importante atraer inversiones, fue muy importante el RIGI porque las aceleró y nos lleva tranquilidad”, ponderó el mandatario patagónico en la antesala del 10° Foro PYMES Italia–América Latina, realizado en la Ciudad de Buenos Aires.

Del mismo modo, puso en valor el trabajo conjunto con “estados provinciales, operadores, PyMEs y sindicatos”, para luego expresar su convencimiento de que “Argentina no va a volver para atrás, tenemos que mirar hacia adelante”.

Consultado por la Cuestión Malvinas, expresó que se trata de una causa que “nos une a todos los argentinos”, mientras que respaldó la intención de la Casa Rosada de eliminar las PASO porque son “un trámite innecesario y una pérdida de tiempo para el ciudadano”.

Al participar del panel “Energía para el Desarrollo: inversión, industria y cadenas de valor. Desde Vaca Muerta hacia el mundo”, Figueroa expresó sobre el yacimiento de su provincia que “muchos creen que es una lámpara de Aladino que se frota y sale riqueza”.

“En realidad, Vaca Muerta requiere mucha sinergia, mucha sincronización, un ecosistema armado que lo pueda elevar, como lo estamos logrando, entre todos, porque nos estamos complementando entre todos”, recalcó.

Luego sostuvo que “Vaca Muerta es una roca de primera clase mundial con la que tenemos la oportunidad de producir gas y petróleo de manera industrial. No es lo que habitualmente piensa la gente, que es como los convencionales de hacer un pozo y fluyen. El gas y el petróleo hay que trabajar todos los días, hay que producir con método, hay que ser más eficiente”.

“Lo importante es que este nuevo paradigma de la abundancia, de poder abastecer al mundo seis veces lo que va a consumir la Argentina en los próximos 30 años, para poder comercializarlo de distintas maneras, ya llenando los caños a nivel Cono Sur, ahora nos queda poder salir a Europa, por eso es muy importante la vinculación con Italia”, anexó.

Y completó: “Eso nos permite visualizar un horizonte de otra manera. Y el trabajo que están llevando las empresas, por supuesto que es necesario, pero la presencia de los Estados y la planificación, la mirada y la construcción de sustentabilidad social y el cuidado del ambiente, creo que es vital y fundamental para que todo funcione”.

