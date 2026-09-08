La Libertad Avanza pedirá el juicio político de la jueza que frenó la baja de la imputabilidad en PBA

La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires anunció oficialmente que presentará el pedido de juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La decisión fue confirmada este martes 8 de septiembre por el titular del partido en el distrito bonaerense, Sebastián Pareja.

La medida del espacio oficialista se desató luego de que la magistrada dictara una resolución cautelar que suspendió por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en territorio provincial, frenando de forma provisoria la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.

#RégimenPenalJuvenil ⚖️🗣️ La jueza que frenó la baja de la edad de imputabilidad respondió a las críticas: “Soy de la ley”



Marta Pascual, la magistrada que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, defendió su decisión y… pic.twitter.com/BLSJGdJxyg — ANDigital (@ANDigitalOK) September 8, 2026

Los tres ejes de la acusación libertaria contra Marta Pascual

Los representantes de LLA llevarán el pedido de destitución ante la Legislatura bonaerense bajo tres argumentos principales:

Infracción a una ley nacional: Acusan a la jueza de vulnerar una norma aprobada en el Congreso de la Nación.

Fomento de la impunidad: Aseguran que el freno provisorio a la norma "profundiza la impunidad" y perjudica la seguridad en la provincia.

Sesgo político: Sebastián Pareja afirmó que la jueza responde a "los intereses de lo peor de la política bonaerense", en coincidencia con los ataques de Patricia Bullrich y Diego Santilli dirigidos hacia el gobernador Axel Kicillof.

#Justicia ⚖️🔥 LLA cargó contra Kicillof por la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil



Referentes de La Libertad Avanza responsabilizaron al gobernador Axel Kicillof después de que la Justicia bonaerense frenara durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil,… pic.twitter.com/Kz4UD6Mi2t — ANDigital (@ANDigitalOK) September 8, 2026

La respuesta de la jueza y la falta de infraestructura

El fallo de Pascual respondió a un hábeas corpus preventivo impulsado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, liderada por el cura Pepe Di Paola. La magistrada dictaminó que la Provincia no posee las condiciones edilicias ni el personal capacitado para recibir a menores de 14 y 15 años sin vulnerar sus derechos.

Frente a las críticas de La Libertad Avanza, la magistrada respondió públicamente: