Berni respaldó la baja de la imputabilidad, pero cuestionó la nueva ley: “Es inviable”

El exministro de Seguridad bonaerense y actual senador provincial, Sergio Berni, ratificó su histórica postura a favor de la baja en la edad de imputabilidad, pero criticó en duros términos la implementación de la nueva legislación sobre el Régimen Penal Juvenil.

Las declaraciones de Berni se dan luego de que la Justicia suspendiera por 60 días la aplicación del nuevo esquema en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, el legislador señaló que la reforma aprobada resulta "inviable" sin un financiamiento concreto para sostenerla.

"Fui el primero en el país, hace más de 15 años, en empezar a plantear la baja de la edad de imputabilidad. Ahora, de la manera que se hizo y de la manera en que se aprobó, esto es totalmente inviable", sentenció Berni.

Falta de presupuesto e institutos al límite

El senador remarcó que modificar las edades sin un abordaje integral de contención no resolverá los índices delictivos. En ese sentido, apuntó directamente al Gobierno nacional por impulsar la ley sin girar los fondos necesarios a las provincias:

Sin capacidad de resocialización: "Bajar la edad sin presupuesto para resocializar no sirve de nada. Si a ese menor no se lo resocializa, la condena es totalmente ridícula" , afirmó.

Falta de equipos profesionales: Explicó que el sistema exige inversiones urgentes en infraestructura, herramientas pedagógicas, psicoterapeutas y equipos técnicos multidisciplinarios para evitar la reincidencia de los jóvenes.

Colapso en institutos de menores: Advirtió que los dispositivos de contención en el territorio bonaerense ya atraviesan severas dificultades y que incorporar más adolescentes sin recursos previa infraestructura "lejos de solucionar el problema, lo viene a agravar".

La controversia en la Provincia de Buenos Aires

La postura del exfuncionario de Seguridad añade peso al debate que enfrenta a la gestión bonaerense con la Casa Rosada por la asignación de recursos y la aplicación territorial del nuevo código juvenil.

Berni concluyó requiriendo un esquema que garantice los recursos adecuados: "Hay que bajar la edad de imputabilidad y darles a las provincias el presupuesto necesario para sacarlos de la criminalidad".