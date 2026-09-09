Intendente bonaerense pidió jury contra la jueza que frenó la baja de la edad de imputabilidad

El intendente de San Nicolás de los Arroyos, Manuel Passaglia, denunció a la jueza Marta Pascual y presentó un pedido de jury en su contra, al calor de la medida que frenó la baja en la edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires.

“El Congreso votó la Ley 27.801, que establece el nuevo régimen penal juvenil. A la jueza no le gusta y decidió frenarla en toda la provincia de Buenos Aires”, planteó el fundador de Hechos.

Hoy denuncié a la jueza Marta Pascual y presenté un pedido de jury en su contra.

El Congreso votó la Ley 27.801, que establece el nuevo régimen penal juvenil. A la jueza no le gusta y decidió frenarla en toda la Provincia de Buenos Aires.

No declaró la ley inconstitucional. Ni… — Manuel Passaglia (@manupassaglia) September 8, 2026

Asimimiso, expuso que la magistrada “no declaró la ley inconstitucional. Ni siquiera había terminado de resolver si era competente. Pero igual se arrogó el poder de dejarla sin efecto durante 60 días para 17 millones de bonaerenses”.

“Esto no es independencia judicial. Es extralimitarse”, juzgó el jefe comunal nicoleño a través de un posteo en redes sociales.

Sobre la denuncia que presenté y el pedido de jury contra la jueza Marta Pascual, hablé con @edufeiok.

Hay jueces que se sienten respaldados por una parte de la política garantista y creen que pueden hacer cualquier cosa. No le va a salir gratis ponerse del lado de los… pic.twitter.com/mUi7G6rQIH — Manuel Passaglia (@manupassaglia) September 9, 2026

“Y hay algo todavía más grave: salió públicamente a decir que esta ley ‘no le va a dar seguridad a la gente’. Los jueces están para aplicar y controlar las leyes, no para reemplazar al Congreso ni hacer política desde un juzgado”, arremetió.

Finalmente, puso de relieve que “nosotros desde Hechos vamos a defender a los bonaerenses como siempre lo hacemos: sin discursos, con acciones concretas”.