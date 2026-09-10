En el norte argentino, un tercio del valor del maíz se va en pagar flete

Mientras la producción agrícola argentina atraviesa una campaña con cifras récord, desde la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), advirtieron por el impacto de los costos logísticos, la baja rentabilidad y el riesgo que representa nuevamente la chicharrita del maíz.

“Nosotros producimos en un área que está a 900 por lo menos y más kilómetros del puerto”, explicó el titular de la entidad, Javier Martínez.

Asimismo, señaló que, pese a que esta campaña no estuvo marcada por la falta de lluvias, sí hubo otros factores climáticos que afectaron al cultivo. “Tuvimos algunas otras complicaciones climáticas, como ser muchos días nublados, falta de radiación, que eso en el maíz impacta bastante, también tuvimos la presencia de fuertes vientos en el momento de madurez, lo cual provocó caída de plantas y mazorcas”, detalló.

“Una problemática que sigue estando vigente y este año impactó mucho es el costo del flete hacia el puerto”, anexó el dirigente en declaraciones a Canal E.

Así las cosas, precisó que durante la campaña el transporte llegó a representar una tercera parte del valor del cereal: “En plena campaña llegó hasta un 33 % incluso del valor de un camión, o sea que casi una tercera parte es destinada a pagar flete exclusivamente”.

La rentabilidad también quedó condicionada por la fuerte variabilidad de los rindes, particularmente por el impacto del achaparramiento del maíz. “En este caso, al tener la influencia de una enfermedad tan peligrosa como es el achaparramiento provocado por un complejo de patógenos que los distribuye un vector que es W-Tarbulus maidis, eso nos complica un poco, porque no sabemos si vamos a cosechar 7.000 kilos, 9.000 o 3.000”, graficó.

“Tuvimos rendimientos muy dispares, lotes que anduvieron muy bien con 9.000 kilos y otros que apenas llegaron a los 3.000 kilos”, completó el titular de Apronor.