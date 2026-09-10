Rogelio Frigerio respaldó la eliminación de las PASO: “La gente no cree más en la política”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ensayó un respaldo a la iniciativa de la administración de Javier Milei de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al recalcar que “obligar a la gente a votar hasta cinco veces en un año es no escuchar lo que le pasa a la ciudadanía”.

“Tenemos que esperar a que la gente vuelva a confiar en la política para exigirle después que vaya a votar tantas veces”, acotó en declaraciones a Radio Mitre el exministro del Interior de Mauricio Macri.

🗣️ "La gente no cree más en la política, hay que repasar todo": el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se expresó sobre las PASO de cara a las elecciones 2027



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En igual tono, consideró que “los políticos se vuelven cada vez más endogámicos y piensan en sus intereses y no en lo que está pensando la gente”.

Por otra parte, ratificó que existen coincidencias entre el PRO y La Libertad Avanza en torno al equilibrio de las cuentas públicas, la integración con el mundo y la necesidad de desregular una economía que considera sobrerregulada.

“Los que pensamos más o menos parecido no tenemos que dividir el voto”, exclamó de cara a 2027 y dijo querer “que al Gobierno le vaya bien porque detrás de sus decisiones está la gente”.

Finalmente, celebró el viraje discursivo de la Casa Rosada respecto a la soberanía en Malvinas. “Coincido 100 %, me alegra que el Gobierno tome esta posición” y “si estamos de acuerdo con el planteo del Presidente, apoyémoslo independientemente de si nos sirve o no”, remató Frigerio.