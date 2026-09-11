En sintonía con Milei, un gobernador peronista anunció que unificará las elecciones con Nación

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, confirmó oficialmente este viernes que la provincia unificará sus elecciones provinciales del año 2027 con el calendario que defina la administración central encabezada por el presidente Javier Milei. La medida, que ya fue notificada a la Casa Rosada, marca un nuevo hito en la relación de cooperación política que el mandatario peronista mantiene con el Poder Ejecutivo nacional.

A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe del Estado provincial expuso los motivos institucionales y financieros que respaldan la decisión de no desdoblar la votación:

"Hemos tomado la decisión de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales, y así se lo comunicamos al Gobierno nacional. Esta definición responde además a la necesidad de darle previsión a todos los partidos y a un principio que sostenemos desde el primer día: administrar responsablemente los recursos de los catamarqueños", remarcó el gobernador de Catamarca.

Hemos tomado la decisión de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales, y así se lo comunicamos al Gobierno nacional.



Esta definición responde además a la necesidad de darle previsión a todos los partidos y a un principio que sostenemos desde el primer… — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) September 11, 2026

Optimización de recursos públicos y prioridades de gestión

En su pronunciamiento, el mandatario peronista fundamentó la unificación en el ahorro presupuestario que representará para las arcas de la provincia evitar la organización de un proceso electoral independiente:

Reasignación de partidas: "Realizar dos elecciones implica destinar fondos que preferimos invertir en viviendas, rutas, escuelas y hospitales" , sostuvo Jalil.

Prioridad institucional: "Gobernar es establecer prioridades, y la nuestra es poner los recursos de la provincia al servicio del desarrollo y de nuestra gente", enfatizó.

Un respaldo clave en el ajedrez político con la Casa Rosada

El anuncio de Jalil trasciende el plano provincial y repercute directamente en la escena nacional. La movida de Catamarca ofrece un valioso respaldo político al Gobierno nacional en un momento sensible, mientras la Casa Rosada busca abroquelar los consensos parlamentarios necesarios en el Congreso para avanzar con cambios en el sistema electoral, entre los que se debate la suspensión o eliminación de las elecciones primarias (PASO).

Con este paso, el mandatario catamarqueño consolida su rol de articulador entre el peronismo del interior y la gestión libertaria, garantizando gobernabilidad para su distrito a través de la optimización del gasto público y el diálogo fluido con la Nación.