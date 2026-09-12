Cierra por obras la estación Lavalle de la Línea C del Subte

En el marco del Plan de Renovación Integral llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires, este lunes 14 de septiembre cerrará la estación Lavalle de la Línea C aproximadamente por tres meses, con el objetivo de mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios.

La obra, que se viene llevando adelante fuera del horario de servicio, abarca la intervención de los accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes, y apunta a garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación.

En ese sentido, incluye trabajos de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, colocación de luces LED, nueva señalética, señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En cuanto a impermeabilización, se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. Además, tanto en vestíbulos como andenes se colocará revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión, que permitirá canalizar el agua y prevenir las filtraciones.

Al mismo tiempo y por tratarse de una estación patrimonial, se avanza en la restauración de dos murales de 15 metros de largo ubicados en los andenes y de los revestimientos cerámicos, una tarea a cargo de un equipo de restauradores profesionales que siguen los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

En el marco del Plan de Renovación Integral, ya se pusieron en valor 20 estaciones de subte: Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A); Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); San Martín (Línea C); Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron paradores del Premetro.

#Subte | Línea C: El 14-09 cierra la estación Lavalle por obras de renovación integral. — BA Subte (@basubte) September 11, 2026

Asimismo, continúan cerradas Medrano de la Línea B, Tribunales de la Línea D, y General Urquiza y Entre Ríos de la Línea E. Las obras seguirán en otras estaciones como Alberti, Pasco y Saénz Peña (Línea A); Ángel Gallardo y Dorrego (Línea B); e Independencia (Línea C).