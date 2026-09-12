Interés general | 12 sep 2026
Transporte
Cierra por obras la estación Lavalle de la Línea C del Subte
Se realizarán trabajos de pintura, impermeabilización, recambio total de pisos, nuevas luces LED, mobiliario, y restauración de murales y cerámicas patrimoniales. Ya se pusieron en valor veinte estaciones y otras cuatro se encuentran cerradas.
En el marco del Plan de Renovación Integral llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires, este lunes 14 de septiembre cerrará la estación Lavalle de la Línea C aproximadamente por tres meses, con el objetivo de mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios.
La obra, que se viene llevando adelante fuera del horario de servicio, abarca la intervención de los accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes, y apunta a garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación.
En ese sentido, incluye trabajos de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, colocación de luces LED, nueva señalética, señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.
En cuanto a impermeabilización, se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. Además, tanto en vestíbulos como andenes se colocará revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión, que permitirá canalizar el agua y prevenir las filtraciones.
Al mismo tiempo y por tratarse de una estación patrimonial, se avanza en la restauración de dos murales de 15 metros de largo ubicados en los andenes y de los revestimientos cerámicos, una tarea a cargo de un equipo de restauradores profesionales que siguen los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
En el marco del Plan de Renovación Integral, ya se pusieron en valor 20 estaciones de subte: Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A); Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); San Martín (Línea C); Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron paradores del Premetro.
#Subte | Línea C: El 14-09 cierra la estación Lavalle por obras de renovación integral.— BA Subte (@basubte) September 11, 2026
Asimismo, continúan cerradas Medrano de la Línea B, Tribunales de la Línea D, y General Urquiza y Entre Ríos de la Línea E. Las obras seguirán en otras estaciones como Alberti, Pasco y Saénz Peña (Línea A); Ángel Gallardo y Dorrego (Línea B); e Independencia (Línea C).