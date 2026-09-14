Esta luna ya la conozco: Las Pastillas puso primera y calentó las Noches Capitales

Las Pastillas del Abuelo desembarcó este sábado en el Hipódromo de La Plata para dar comienzo a una nueva edición de Noches Capitales a cielo abierto. Con un público que le hizo frente a la gélida temperatura, la banda brindó un show a pura potencia, repasando todas sus etapas, para desatar la euforia en el predio de 44 y 115.

Tras los números de BB Asul y La Grecia, a lo largo de las dos horas del concierto principal ponderaron momentos de pura conexión entre músicos y público. Cada canción fue motivo de pogo, comunión y canto a todo pulmón.

“El Ratón”, “Historias”, “Desde la postura”, el siempre sentido homenaje a Diego Maradona en “Qué es Dios?” y “Rompecabezas de amor”, fueron momentos altos de la velada.

También hubo tiempo, entre Fernet y Fernet, para que Piti Fernández muestre en sociedad los nuevos sencillos que serán parte del próximo álbum de estudio: “Excusa”, “Una contra otra” y “Tarot”, que salieron en fila.

El público ya estaba muy encendido con grandes clásicos pastilleros como “Tantas escaleras”, “Amar y envejecer”, “loco por volverla a ver”.

A toda orquesta llegó “Enano”, tremendo himno de la vieja época, sumado a pasajes de “La parabellum del buen psicópata”, en un guiño a los Redondos a tres meses de la partida del Indio Solari y en el mismo escenario en el que descolló Skay Beilinson semanas atrás.

Para el cierre y los bises, la explosión fue total con “Ojos de dragón”, “Viejo karma”, “Qué hago esperando un puto as” y “Otra vuelta de tuerca”.

La próxima fecha de Noches Capitales será el 19 de septiembre donde Diego Torres será el protagonista. Después de siete años, volverá a La Plata para reencontrarse con su público en un show inolvidable bajo la luna y el 23 de octubre La K'onga llevará su fiesta a puro cuarteto a esta edición 2026.

Babasonicos el 14 de noviembre desplegará los sonidos de su último material “Cuerpos, Vol.1”. con un espectáculo único, imponente, y una puesta novedosa y el 21 de noviembre llegará el momento de escuchar aquellas canciones que son parte de la escena musical de la mano de La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati en una noche imperdible en la ciudad de las diagonales.

Mientras que el 28 de noviembre el Hipódromo de La Plata recibirá a Un Poco de Ruido para una fiesta inolvidable. El sábado 5 de diciembre Serú Girán por Lebón y Aznar llega por primera vez a La Plata, y marcará nuevamente un hito en la historia.