La oposición denunció que Kicillof cerró el primer semestre con un déficit de $876.057 millones

Las cuentas públicas de la provincia de Buenos Aires acumularon durante el primer semestre un déficit financiero de $876.057 millones, cifra equivalente al 4,2% de los recursos totales. Aunque el resultado refleja una leve moderación respecto al rojo del 5,4% registrado en el mismo período del año anterior, desde la oposición denunciaron que la contención fiscal se sostiene sobre un esquema de ajuste en partidas sensibles y la parálisis de la obra pública.

Los datos surgen de un relevamiento sobre la ejecución presupuestaria provincial elaborado por la consultora Sigma Análisis Económico y analizado por la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza, integrante de la comisión de Presupuesto e Impuestos en la Cámara baja provincial.

"Los números del primer semestre reflejan con claridad que la Provincia está transitando un proceso de contención del gasto para ordenar el balance fiscal, pero ese esfuerzo trae como consecuencia un freno al desarrollo productivo y la obra pública, lo que se traduce en menor calidad de vida para los bonaerenses", contrapuso la legisladora opositora.

Ingresos a la baja y caída en los fondos nacionales

De acuerdo con las estadísticas oficiales reflejadas en el documento, los recursos totales de la Provincia alcanzaron los $20,74 billones, registrando una caída real interanual del 1,4%. Frente a ese escenario, la administración provincial aplicó un recorte del gasto total del 2,6% en términos reales.

La merma en los ingresos responde a dos factores clave:

Recaudación provincial: Los ingresos tributarios bonaerenses cayeron un 1,6% real , empujados por el retroceso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (que representa el 75,1% del total). La única excepción fue el Impuesto Inmobiliario , con una suba real del 15,9% tras las modificaciones de la Ley Impositiva.

Goteo nacional: Las transferencias por Coparticipación Federal de Impuestos y Leyes Especiales enviadas por la Nación cayeron un 3,2% real.

Esta baja en la disponibilidad de recursos impactó de forma directa en el interior bonaerense: las transferencias corrientes directas a los 135 municipios registraron un deterioro real del 2,3%.

Tijeretazo en salarios y desplome en la infraestructura

Al desglosar las partidas del gasto provincial, el informe opositor remarca que casi la totalidad de los rubros operativos entraron en terreno negativo en términos reales:

Gasto en personal: Cayó un 0,8% real .

Jubilaciones: Retrocedieron un 0,3% real .

Gastos de funcionamiento: Disminuyeron un 6,2% real .

Gasto de Capital (Obra Pública): Fue la variable más afectada, con un total de $971.008 millones y un desplome real del 30,8% frente al primer semestre anterior.

"Es lamentable que la infraestructura sea una variable de ajuste recurrente, porque si realmente queremos una provincia pujante es de la mano de obras que acompañen ese crecimiento y desarrollo", cuestionó Vaccarezza.

Intereses de la deuda: el único rubro en alza

En contraste con el recorte en la masa salarial y la infraestructura, el relevamiento destaca que el único componente del presupuesto provincial que creció en términos reales fue el pago de servicios e intereses de la deuda pública, con un incremento del 19,2% interanual.

"El único rubro que creció por encima de la inflación fueron los compromisos financieros. Mientras tanto, la masa salarial y el funcionamiento operativo básico del Estado siguen siendo la variable de ajuste", criticó la diputada.

No obstante, al analizar el contexto general, la legisladora reconoció el impacto directo de la macroeconomía nacional sobre las arcas de la Provincia: "El enfriamiento de la actividad económica y especialmente la caída del consumo impactan directamente en Ingresos Brutos y la coparticipación federal. El camino del ajuste nacional del gobierno de Javier Milei ya tiene consecuencias gravísimas en la actividad económica de la provincia", concluyó.