“Es una estupidez mayúscula”: Milei negó uso electoral de la causa Malvinas

El presidente Javier Milei salió al cruce de las críticas de consultores y analistas políticos tras su reciente mensaje transmitido por cadena nacional sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Durante una entrevista brindada al canal de streaming Neura, el Jefe de Estado negó enfáticamente que la iniciativa responda a una estrategia de campaña o de imagen y reveló los detonantes internacionales de la medida.

"Una de las cosas que dicen los analistas políticos es que nosotros hemos impulsado el tema de Malvinas básicamente por una cuestión de imagen y de oportunismo político. Eso es una estupidez mayúscula, porque eso significa que ni siquiera chequean datos, ni siquiera saben cómo salió la decisión de hacer la cadena", sentenció el mandatario.

MILEI: “¿CREEN QUE VAMOS A HACER ESTO SIN TENER RED?”



Javier Milei respondió a quienes interpretaron el reclamo por Malvinas como una maniobra electoral. pic.twitter.com/BZVwYrqLZL — Neura (@neuramedia) September 16, 2026

El factor Trump y la trastienda de la cadena nacional

Milei reveló que la decisión formal de emitir el mensaje unificado se adoptó en la reunión de Gabinete del lunes previo y respondió a factores exógenos del escenario geopolítico global:

"La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Es decir, todos hechos exógenos", explicó el Presidente, al vincular la postura del candidato y expresidente estadounidense con el contrapunto diplomático que mantiene con Gran Bretaña por el conflicto en Medio Oriente y el estrecho de Ormuz.

Estrategia diplomática: "Trump, como el gran negociador que es, ¿usted cree que va a ser una jugada de esas características sin tener red?" , planteó Milei sobre los movimientos del líder republicano.

Alineación geopolítica: El mandatario remarcó que Argentina decidió ubicarse estratégicamente junto a Estados Unidos para consolidarse como un proveedor confiable de recursos clave en el tablero global.

Tres años de gestación y ventaja estratégica nacional

El Presidente remarcó que las decisiones soberanas puestas en marcha no son improvisadas, sino que responden a un plan integral diseñado hace tres años. Entre las medidas concretas destacó las sanciones a empresas petroleras que intenten operar de forma ilegítima en las cercanías del archipiélago, el avance de la Base Naval Integrada en Ushuaia y un nuevo marco normativo para reforzar el reclamo argentino.

"Nosotros como país estamos en condiciones de brindar lo que el mundo hoy necesita, que son alimentos, energía y minerales. Además de que tenemos el capital humano para ser un gran proveedor en materia de economía del conocimiento", concluyó Milei, reafirmando el posicionamiento de Argentina en el bloque occidental.