La inesperada respuesta de Milei sobre el video de Bullrich con música de Lali Espósito: qué dijo

En medio de un escenario de creciente tensión dentro de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei buscó bajarle el tono a la polémica desatada por un video de la senadora nacional Patricia Bullrich, en el que se la ve en su despacho escuchando una canción de Lali Espósito. El posteo ocurrió tras los duros reclamos de la legisladora libertaria por cambios no consensuados en la partida de Discapacidad para el Presupuesto 2027.

Consultado sobre la jugada mediática de la senadora durante un intercambio de mensajes con la periodista Marcia Frisciotti para el programa Puro Show (Canal 13), el Jefe de Estado sorprendió al restarle todo tipo de gravedad al asunto: “¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema”.

En esa misma línea, Milei criticó la lectura política del episodio al asegurar que le parece una “tontería mayúscula politizar el arte”. Sin embargo, la definición que más repercusión generó fue su confesión sobre la música de la artista, con quien mantuvo fuertes cruces mediáticos en el pasado: “Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”.

#Polémica 🎶🔥 “No me importa”: tras las críticas al Gobierno, ahora Bullrich publicó un video con música de Lali



Patricia Bullrich volvió a quedar en el centro de la escena política con un sugestivo video publicado en sus redes sociales. La jefa del bloque de La Libertad Avanza… pic.twitter.com/uTEZ9nKIkm — ANDigital (@ANDigitalOK) September 18, 2026

El trasfondo de la interna: Presupuesto 2027 y discapacidad

La publicación de Bullrich no fue leída como un hecho casual dentro del arco político. En el video, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta ingresa a su despacho mientras suena de fondo el tema No me importa de Lali Espósito, utilizando la estrofa: “Nunca fui lo que querían de mí y no me importa”, junto al texto: “Sé que todos los 'peros' tienen un 'porqué'”.

El reclamo legislativo: Horas antes del posteo, la senadora había manifestado su profundo enojo por recortes de último momento en el presupuesto destinado a discapacidad.

El malestar con la Casa Rosada: Bullrich criticó a la mesa política del Ejecutivo al señalar que la dejaron “como una tonta o una mentirosa” frente a los demás bloques al no anticiparle las modificaciones.

Una estrategia para desactivar el conflicto

El tono conciliador del Presidente marcó un giro respecto a su histórico enfrentamiento con la cantante desde la campaña de 2023. Al validar estas declaraciones mediante fuentes oficiales, la estrategia de la Casa Rosada buscó quitarle peso político a la canción elegida por Bullrich, evitando que el reclamo por las partidas presupuestarias derive en un quiebre de la bancada oficialista en el Congreso.