Educar es combatir: otra exitosa edición de “Ingeniería abre sus puertas a la comunidad”

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) llevó adelante la cuarta edición de las Jornadas “Ingeniería abre sus puertas a la comunidad”, un espacio de encuentro y divulgación científica que convocó a cientos de familias, jóvenes y estudiantes de escuelas secundarias.

En el contexto del paro nacional docente y nodocente en las universidades públicas, la comunidad de la Facultad decidió llevar adelante la actividad como una medida de protesta activa y visibilización.

Bajo la premisa de reafirmar el compromiso con la educación pública, docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes se organizaron para mantener abiertas las puertas del predio y mostrar a la sociedad el trabajo, conocimiento y desarrollo tecnológico que se genera día a día en la institución en respuesta a las necesidades de la región y del país.

Durante la apertura, que contó con la presencia y acompañamiento de Paula Lambertini, secretaria de Educación de la Municipalidad de La Plata, el decano Marcos Actis destacó el esfuerzo y la convicción colectiva para llevar adelante la muestra.

Asimismo, Actis remarcó que la protesta también se ejerce demostrando el valor estratégico de la universidad pública, la calidad de los recursos humanos que forma —especialmente en el campo de la ingeniería— y la responsabilidad social con la que la institución trabaja activamente con la ciudad de La Plata y con otras ciudades de la provincia de Buenos Aires y del interior del país.

Asimismo, subrayó que “la defensa de la educación pública y gratuita es fundamental para garantizar que las futuras generaciones tengan el mismo derecho de acceso a la formación superior”.

A lo largo de la exposición, el público recorrió diversas propuestas interdisciplinarias aplicadas al desarrollo productivo y al bienestar social. Se presentaron proyectos sobre gestión del agua, mapas de riesgo ante inundaciones y energías limpias, junto a iniciativas alimentarias como la producción de guiso de lentejas y frutas desecadas de la Planta de Alimentos para la Integración Social (PAIS).

La innovación tecnológica también estuvo presente mediante demostraciones en vivo de prótesis robóticas, vehículos a escala, desarrollo de sensores y maquetas de misiones aeroespaciales nacionales como los satélites USAT 1, ATENEA y SABIA-Mar. Asimismo, se exhibieron trabajos de modelado 3D para la preservación del patrimonio histórico regional y aplicaciones de inteligencia artificial en la industria, complementados por los proyectos de extensión universitaria en el territorio.