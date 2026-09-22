Larroque advirtió que en la Casa Rosada “están desesperados por amañar el sistema electoral”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, renovó críticas a la marcha del Gobierno de Javier Milei, al tiempo qu exteriorizó su entusiasmo en torno al armado político nacional de Axel Kicillof de cara a 2027, aunque aclaró que el actual “es un año de organización y construcció”.

En la antesala de la convocatoria del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda, el funcionario explicó que “por el nivel de inscriptos y por lo que se viene observando de movilización de compañeros y compañeras de todo el país, sabemos que muchos van a venir desde todas las latitudes con una presencia fundamental de la provincia de Buenos Aires para consolidar un camino que comenzó el año pasado”.

“Hoy estamos hablando de una fuerza que empieza a echar raíces en toda la Argentina con un objetivo claro que es construir, como planteó Axel, la fuerza política que le ponga un límite a esta pesadilla que significa Milei”, enfatizó el ‘Cuervo’.

En declaraciones a Radio Provincia, el titular de la cartera social bonaerense ponderó el carácter participativo del proceso que se viene dando “de abajo hacia arriba, con mucha militancia y participación, y lo más esperado será el cierre a cargo de Axel”.

“El Gobierno tiene muchos problemas, está en medio de una crisis” que se profundizó “con el tema Adorni, pero fundamentalmente con la mitad de los argentinos endeudados, con un problema de ingreso irresoluble que por la propia matriz ideológica va a tender a empeorarse”, contextualizó.

En este marco, dio cuenta que esta crisis social abre otro escenario político: “Cuando asumió Milei parecía que había empezado una nueva era, pero producto de todos los problemas que produjo este modelo –como lo hizo siempre la política liberal– naturalmente genera mucho descontento y la oportunidad del peronismo de volver a ser gobierno”.

Tenemos que ser responsables para generar una alternativa y darle certezas a nuestra sociedad



Comparto la nota con @PaulaBistagnino y equipo en #TodoEsteRuido por @provincia1270



🔗 https://t.co/XopaeND2rx pic.twitter.com/soJQk5f70k — Andrés Larroque (@larroqueandres) September 18, 2026

“Este no es un año electoral, es de construcción y organización porque tenemos que poder ofrecerle las mejores alternativas a nuestro electorado y las mayores garantías, teniendo en cuenta que venimos de una experiencia un tanto frustrante entre 2019 y 2023. No podemos cometer los errores de aquel tiempo y tenemos que ser muy claros en las líneas de construcción política”, alertó Larroque.

Luego dio cuenta que “el principal indicador de que hay una crisis es la desesperación que están mostrando por amañar el sistema electoral. Diego Santilli entró como jefe de Gabinete con la expresa misión de cambiar las reglas de juego en términos electorales para ver si el Gobierno puede tener alguna chance de reelegir”.

“La solución de la Argentina pasa por recuperar los resortes soberanos para construir otra política económica que ponga el eje en la producción y el empleo, no hay otra forma”, sentenció.