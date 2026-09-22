Bullrich negó la versión de Santilli y expuso la interna por el Presupuesto 2027

La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, fue a fondo con su rechazo al nuevo recorte en el área discapacidad previsto en el Presupuesto 2027 y desestimó argumentaciones esgrimidas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

“Cuando lo vi, dije: esto es ir a chocar directo contra la pared. Yo lo digo en voz alta, pero muchos piensan lo mismo en el Gabinete”, exclamó la legisladora en declaraciones a LN+ y sumó que “parece una provocación”.

Tras el señalamiento de Bullrich al ministro de Economía, Luis Caputo, Santilli había intentado aquietar las aguas al deslizar que en la reunión de la mesa política la senadora “se tuvo que ir antes”.

“Eso es mentira”, bramó la jefa de la bancada oficialista en la Cámara alta. Y disparó: “Cuando se habló del Presupuesto, yo estaba. Martín Menem se quedó tres minutos más que yo y tampoco sabía nada”.

“Eso de que después lo hablaron, no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir algo que no fue así. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos”, planteó.

🔵 "Voy a hablar con Santilli porque lo que dijo es mentira"@PatoBullrich cruzó al jefe de Gabinete luego de que argumentara que se retiró de una reunión antes de que se trataran las modificaciones presupuestarias.



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“Igual yo no me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie”, pues la intención es “generar los consensos necesarios para que los proyectos que manda el Gobierno sean leyes y no se queden perdidos en la nada”.

De cara a la nueva reunión e la mesa política, prevista para este martes, se mostró irónica: “Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final”.

Luego explicó que no habló al respecto con el presidente Javier Milei “porque estas cosas se hablan personalmente y está viajando”.

“Los cambios en discapacidad fueron rechazados dos veces (en el Congreso) ¿Por qué los mandan de nuevo? Perjudican al Presidente”, sentenció la parlamentaria de LLA.