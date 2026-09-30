El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, volvió a marcar un fuerte contraste con la administración nacional de Javier Milei. Durante la habitual conferencia de prensa de los lunes en La Plata, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, estuvo acompañado por los ministros Silvina Batakis (Hábitat y Desarrollo Urbano), Estela Díaz (Mujeres y Diversidad) y Nicolás Kreplak (Salud), donde presentó un informe sobre la coyuntura económica y social del país.

"Ya estamos en recesión, por más que Milei lo niegue. Es una situación muy preocupante la de la actividad económica y la venimos denunciando permanentemente", sentenció Bianco.

Para fundamentar el rechazo al discurso oficial de la Casa Rosada, el funcionario repasó una serie de indicadores oficiales: la actividad económica cayó 2,9% en julio respecto al mes anterior y 1,4% en términos interanuales, sumado a una baja del 2,2% en la actividad industrial durante agosto y una contracción del 17,4% en el sector automotriz. Asimismo, advirtió que el 19,7% de las industrias proyecta reducir su producción a corto plazo, mientras que los datos del INDEC para el primer semestre de 2026 ubicaron la pobreza en el 32,3% y la indigencia en el 7,5%, con 880 mil argentinos endeudados con agencias de cobro.

#Economía 🗣️📉 “Ya estamos en recesión”: el gobierno de Kicillof rechazó los datos económicos de Milei



El Gobierno bonaerense salió al cruce de Javier Milei, quien había negado que la Argentina atraviese una recesión. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, presentó una serie de… pic.twitter.com/KRczimIDTm — ANDigital (@ANDigitalOK) September 28, 2026

Alerta por la quita de los subsidios a la Zona Fría

Uno de los puntos centrales abordados por Bianco fue la eliminación del régimen de Zona Fría aprobado por el Congreso a propuesta del Ejecutivo nacional, lo que afectará de forma directa a los usuarios bonaerenses:

Alcance territorial: De los 95 municipios de la provincia con beneficiarios, únicamente Patagones conservará el beneficio de forma completa por su ubicación geográfica en la Patagonia.

Impacto en usuarios: La quita afectará a 1,2 millones de hogares bonaerenses.

Aumentos en las facturas: Quienes pierdan totalmente el subsidio sufrirán incrementos de entre el 43% y el 100% en las boletas de luz y gas, mientras que aquellos que mantengan un tramo pagarán subas de entre el 14% y el 85%.

#Crisis 📉🏛️ Milei negó recesión: “Los indicadores están arrojando cualquier cosa”



El presidente Javier Milei rechazó que la economía argentina esté atravesando una recesión y cuestionó la lectura de los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Según… pic.twitter.com/PQdZ0q0gqJ — ANDigital (@ANDigitalOK) September 28, 2026

Anuncios de gestión: hábitat, género y transformación en salud mental

A su turno, los ministros del Gabinete provincial presentaron avances en sus respectivas áreas para sostener el modelo de gestión local financiado con recursos propios: