Visita del Papa y reforma electoral: los ejes de la reunión de la Mesa Política

La Mesa Política del Gobierno nacional llevó a cabo este martes 29 de septiembre una nueva reunión de trabajo en la Casa Rosada. El encuentro estuvo enfocado en definir el esquema de seguridad ante la visita del Papa, analizar la escalada de violencia en centros urbanos y coordinar la estrategia legislativa para impulsar la reforma electoral en el Senado de la Nación.

De la cumbre participó especialmente la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien expuso un diagnóstico sobre el cuadro delictivo actual y el despliegue preventivo en el conurbano y los principales centros urbanos.

Durante la reunión se abordó con preocupación el hecho acontecido en La Matanza, donde un integrante del cuerpo de Seguridad y Custodia del Ministerio resultó herido de bala en un brazo en un intento de asalto.

#Policiales 🚨🔫 Custodio de la ministra Monteoliva baleó a motochorros durante un intento de robo en La Matanza



Un efectivo de la Policía Federal Argentina que integra la custodia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se enfrentó a tiros con dos motochorros durante… pic.twitter.com/J42d4Y9jZ0 — ANDigital (@ANDigitalOK) September 29, 2026

Operativo de seguridad por la visita del Papa y delitos en centros urbanos

La agenda de seguridad coordinada por el área de Monteoliva concentró buena parte de las deliberaciones en el despacho presidencial:

Visita del Papa: Se repasaron los protocolos, procedimientos operativos y esquemas de coordinación interinstitucional necesarios para garantizar el normal desarrollo de las actividades e itinerarios previstos durante la estadía del Santo Padre.

Inseguridad urbana: La Mesa evaluó la escalada de hechos delictivos en las últimas semanas y analizó profundizar las tareas de prevención con fuerzas federales.

Ataque en La Matanza: Se informó el estado de salud del custodio baleado y se analizaron medidas de contención en zonas críticas del conurbano bonaerense.

Avance de la reforma electoral y la ley sobre las Islas Malvinas

En el plano parlamentario, los referentes del oficialismo repasaron el estado de las negociaciones de dos proyectos prioritarios para el Poder Ejecutivo:

Reforma electoral en el Senado: Se analizó el mapa de votos e intervenciones previstas para hacer avanzar el tratamiento del proyecto en la Cámara alta. Soberanía sobre Malvinas en Diputados: Se dio seguimiento al proyecto de ley enfocado en la defensa de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas en la Cámara de Diputados.

Formaron parte del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.