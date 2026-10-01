Kicillof cruzó a la Corte Suprema por “el fallo de la infamia” que avala la Ley de Tierras de Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, criticó en duros términos a la Corte Suprema de Justicia por revocar la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que mantenía frenada la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

En concreto, el Máximo Tribunal dejó firme el artículo 154 del DNU 70/2023, removiendo los límites legales para la adquisición de superficies rurales por parte de extranjeros.

A través de un posteo titulado “El fallo de la infamia”, Kicillof advirtió que “la Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”.

“Hace menos de dos meses, miles de argentinos se movilizaron para rechazar la entrega de nuestro territorio y el Gobierno ‘Nacional’ tuvo que retirar su proyecto porque no conseguía los votos en el Senado”, recordó el mandatario bonaerense.

#Derrota 🏛️👎🏼 El oficialismo dio de baja el capítulo de venta de tierras y busca salvar la sesión en el Senado



En una negociación de último momento, La Libertad Avanza decidió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo 3, que modificaba el… pic.twitter.com/k89DNTS2v2 — ANDigital (@ANDigitalOK) August 5, 2026

De todas maneras, sostuvo que “lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial. Se proponen legalizar la entrega y el saqueo”.

“Termina de caerse la careta del supuesto Milei ‘malvinero’. Detrás de los discursos fingidos, el propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros”, bramó Kicillof y remató: “¡Argentina para los argentinos!”.