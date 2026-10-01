La pobreza avanza: Marcela Pagano destacó el amplio consenso “frente al atropello” libertario

A semanas de la visita del Papa León XIV a la Argentina y ante un nuevo aumento en la pobreza, TECHO, Cáritas y diputados de 12 bloques presentan este miércoles el proyecto de Ley de Emergencia en Barrios Populares.

“Estamos hablando de algo que pocas veces ocurre”, destacó la diputada nacional de Coherencia, Marcela Pagano, al destacar el amplísimo consenso parlamentario para avanzar con esta iniciativa presentada en la sede de Cáritas.

El proyecto cuenta con un apoyo histórico de más de 140 diputados de 12 bloques y 11 provincias. Busca garantizar financiamiento sostenido para las obras de integración socio urbana, que cayeron un 98 % entre 2023 y 2026 y que el Presupuesto 2027 deja sin fondos específicos. Hoy hay 671 obras paralizadas.

“En el año 2018 ya el Congreso se había puesto de acuerdo con que había que generar una herramienta para que aquellas familias que no tenían los elementos necesarios para una vida digna la pudieran tener. Hubo un consenso, después se creó el Fondo de Integración Socio Urbana y más de 3 mil obras en el medio que permitieron que muchas personas pudieran tener piso, que puedan tener techo, que puedan tener asfalto, que puedan tener agua, que puedan tener cloacas, que puedan tener gas”, enumeró Pagano.

En diálogo con ANDigital, explicó que “ese camino que se empezó a transitar y que se ejecutó como una política de Estado, porque un Gobierno lo instrumenta y el otro también lo respeta y lo financia, de buenas a primeras se corta” con la llegada al poder de Javier Milei.

“Lo que no podemos permitir es que por una sospecha de un ilícito se frene o se castigue a 5 millones de personas que necesitan esos fondos. Eso es lo que venimos a reclamar con esta ley que busca reflotar esa identidad, que haya financiamiento para lo más básico que un ser humano necesita para poder vivir dignamente”.

“Estamos hablando de niños que puedan tomar agua sin estar contaminados, personas que puedan salir sin pisar barro y puedan transitar la calle y que los colectivos lleguen y las levanten para poder ir a trabajar; esas cuestiones hoy no pasan en la Argentina”, graficó la parlamentaria.

Finalmente, sostuvo que “el Estado tiene que estar presente en esas circunstancias. Y nos habíamos puesto de acuerdo todos los espacios políticos, hoy nos volvemos a poner de acuerdo. Frente al atropello nos volvemos a poner de acuerdo. Ojalá pronto, con este consenso que da esperanzas, podamos hacer un pedido de sesión y podamos sancionar esta ley”.