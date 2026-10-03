Confirman un mega feriado bancario en noviembre: habrá 5 días sin atención

A raíz de la superposición de feriados sectoriales, normativas del Poder Ejecutivo y una medida excepcional dispuesta por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las sucursales de todas las entidades financieras del país mantendrán sus puertas cerradas durante cinco días consecutivos, entre el viernes 6 y el martes 10 de noviembre. En la Provincia de Buenos Aires, el freno presencial se extenderá a seis días.

La atención presencial en las entidades se retomará en forma habitual el miércoles 11 de noviembre en la mayor parte del territorio nacional, tras el histórico operativo logístico desplegado por la visita oficial del Papa León XIV.

Calendario de días sin atención presencial en los bancos

#Noviembre 📅🇻🇦 Confirman un nuevo feriado en la provincia de Buenos Aires por la visita del Papa



La provincia de Buenos Aires tendrá un nuevo feriado con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. La medida estará vinculada con una de las actividades previstas en… pic.twitter.com/Pb7drZYGut — ANDigital (@ANDigitalOK) September 28, 2026

El esquema de días sin actividad financiera presencial quedó configurado de la siguiente manera:

Viernes 6 de noviembre: Sin atención por la celebración tradicional del Día del Trabajador Bancario .

Sábado 7 y domingo 8 de noviembre: Fin de semana habitual.

Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional decretado por el Gobierno (DNU 1103/2026) en el marco de la visita papal.

Martes 10 de noviembre: Feriado bancario excepcional dispuesto por el Banco Central en todo el territorio nacional mediante la Comunicación "A" 8487 .

Miércoles 11 de noviembre (Excepción PBA): Asueto administrativo en la Provincia de Buenos Aires por la misa multitudinaria en Luján. En suelo bonaerense, las sucursales reabrirán el jueves 12.

La resolución del BCRA sobre el clearing interbancario

Aunque el decreto del Poder Ejecutivo disponía el feriado nacional únicamente para el lunes 9 y restricciones territoriales para el martes 10 en CABA y Córdoba, el Banco Central decidió unificar el criterio para evitar problemas en las cámaras electrónicas de compensación (clearing).

A través de la Comunicación "A" 8487, la autoridad monetaria determinó la suspensión de la actividad financiera en todas las plazas del país, garantizando que no se generen distorsiones en la liquidación de cheques y transferencias masivas entre provincias.

Qué pasa con las tarjetas, vencimientos y canales digitales

A pesar del cierre de las oficinas físicas, las operativas informáticas y automáticas seguirán funcionando: