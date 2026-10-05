La izquierda convoca a movilizar a la Corte y al Congreso contra la extranjerización de tierras

Diversas organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, ambientales y de derechos humanos, que organizaron la Marcha de la Bronca el pasado 19 de septiembre, se volvieron a reunir en Parque Lezama en una autoconvocatoria para debatir cómo organizar una respuesta en las calles contra el reciente fallo de la Corte Suprema que habilita la extranjerización total de las tierras en Argentina. Además, el objetivo es lograr una gran movilización el próximo jueves 15 de octubre al Congreso, donde se citó una sesión para voltear el DNU 70/23.

¿Quiénes vendrán? — Myriam Bregman (@myriambregman) October 1, 2026

Los diputados nacionales del PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, instaron a “movilizar masivamente” y denunciaron que “lo que no pudieron imponer frente a la calle el 6 de agosto, ahora lo resolvieron tres jueces de la Corte en un despacho: la extranjerización total de nuestras tierras”.

“Esa fuerza que se expresó en la calle frente al Senado y que se volvió a replicar en todo el país en la Marcha de la Bronca la tenemos que volver a desatar. Por eso llamamos a movilizar el martes 6 de octubre desde las 16 horas a Tribunales, para rechazar el fallo de la Corte que da vía libre a la extranjerización de la tierra, y también el jueves 15 de octubre desde las 12 horas al Congreso, para que caiga de una vez todo el DNU 70/23, algo que venimos planteando en soledad hace mucho tiempo y ahora se materializó en una sesión en Diputados. Es imprescindible que las centrales sindicales abandonen su complicidad y convoquen a un paro nacional activo para ese día”, esgrimieron los legisladores.

En concreto, Bregman planteó que “la Corte Suprema encerrada en sus privilegios del cuarto piso del Palacio de Tribunales no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país. Una sociedad entera ya se pronunció claramente en defensa de la tierra y de la soberanía”.

A la calle. https://t.co/rB9fil2XMo — Myriam Bregman (@myriambregman) October 3, 2026

“El 6 de agosto le dimos un golpe enorme al proyecto de saqueo y entrega del Gobierno y sus cómplices. La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras. No fue casualidad que algo que no pudieron resolver por el Congreso aparece como un fallo. Es grave: no estamos discutiendo una medida cautelar, estamos discutiendo los jirones de soberanía sobre nuestro territorio”, cerró.

En tanto, Del Caño recordó que “como hicimos contra el 2x1 en beneficio de los genocidas que también impulsó la Corte en 2017 tenemos que derrotarlos en las calles, por eso impulsamos estas movilizaciones con todos los sectores que se quieran sumar”.

AUTOCONVOCATORIA CONTRA EL NEFASTO FALLO DE LA CORTE. 🗓️ VIERNES 2/10 · 17hs 📍Parque Lezama, CABA. https://t.co/KZdwfQOZTK — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) September 30, 2026

Respecto a la convocatoria del 15 de octubre al Congreso, mencionó que “ese día también está prevista la movilización universitaria, en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento. Unir las peleas de la comunidad universitaria, del colectivo de la discapacidad, de los millones de endeudados y empobrecidos por este Gobierno es el camino, por eso también exigimos a las centrales sindicales y a todos los sindicatos que convoquen a un paro nacional activo el 15 de octubre, para garantizar una movilización histórica en el camino de la huelga general para derrotar a Milei su plan y sus cómplices”.