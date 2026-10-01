La oposición convocó a una sesión para voltear el mega DNU de Milei: qué leyes podrían volver a regir

Los bloques opositores en la Cámara de Diputados formalizaron este jueves 1 de octubre la convocatoria a una sesión especial para el próximo 15 de octubre a las 14:00, con el objetivo de votar el rechazo definitivo del DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei.

La jugada parlamentaria cobró impulso definitivo tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto una cautelar y reactivó el artículo 154 del decreto, dejando derogada la Ley de Tierras Rurales. Esta posibilidad de habilitar la venta ilimitada de tierras estratégicas a extranjeros unificó los reclamos de bloques legislativos que hasta ahora no coordinaban acciones.

Dado que el Senado de la Nación ya votó en contra del DNU en marzo de 2024, la mayoría simple en la Cámara baja le asestará el golpe de gracia parlamentario: la normativa quedará completamente derogada y perderá toda vigencia legal.

SESIÓN PARA VOLTEAR EL DNU 70: 15 DE OCTUBRE 14 HORAS

Convocamos desde el Bloque de Unión por la Patria junto con los bloques de Encuentro Federal, Provincias Unidas, la izquierda y la Coalición Civica a una sesión especial el próximo 15 de octubre a las 14 horas para voltear el… pic.twitter.com/Fjn8vi39S4 — Julia Strada (@Juli_Strada) October 1, 2026

El efecto dominó: las leyes que reaparecerían de forma automática

De acuerdo con la Ley 26.122 —que regula el trámite de los decretos de necesidad y urgencia—, si ambas cámaras rechazan el texto, se cae de forma absoluta. Esto significa que reviven automáticamente las leyes que habían sido modificadas o eliminadas por la medida oficial:

Ley de Alquileres: Volverían a regir los contratos obligatorios por 3 años , la actualización periódica por índice oficial y la prohibición expresa de pactar alquileres en moneda extranjera.

Ley de Tierras Rurales: Restablecería de inmediato el tope del 15% a la titularidad de campos estratégicos y recursos naturales en manos de ciudadanos o firmas extranjeras .

Prepagas y Bancos: El Estado recuperaría las facultades legales para fiscalizar e intervenir en las cuotas de la medicina prepaga y los topes a comisiones bancarias.

Comercio y Empleo: Reaparecerían la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento y las penalidades sobre el trabajo no registrado.

Las voluntades para el quórum y la estrategia en el recinto

Para abrir el recinto y habilitar el debate, la oposición necesita reunir un piso reglamentario de 129 diputados. Hasta el momento, el pedido impulsado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas cuenta con 122 firmas confirmadas, quedando a solo 7 bancas del quórum.

Con el objetivo de atraer a los legisladores que responden a los gobernadores provinciales y a los sectores "dialoguistas", la oposición amplió la agenda del día sumando proyectos de alto impacto social:

Prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad: Extensión del régimen de asistencia hasta fines de 2027. Alivio para deudores financieros: Limitación a las tasas de interés en créditos de consumo para frenar la morosidad familiar.

El "limbo legal" de los derechos adquiridos y el impacto político

El artículo 24 de la Ley 26.122 establece que la derogación no tiene efecto retroactivo. Esto implica que los contratos ya firmados bajo la vigencia del DNU 70 mantendrán sus condiciones hasta su vencimiento (como los alquileres acordados en dólares o desregulados). Sin embargo, especialistas advierten que la caída del decreto abrirá un escenario de fuerte litigiosidad judicial y amparos sobre las operaciones en curso.

Para la gestión de Javier Milei, la caída del "decreto madre" representaría un durísimo revés a su gobernabilidad, obligando al Poder Ejecutivo a enviar leyes individuales al Congreso para intentar salvar desregulaciones clave en materia de salud, transporte y comercio.