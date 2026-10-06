El vocero presidencial afirmó que Milei “está liderando” el cambio a nivel continental

El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó el “avance de las ideas de la libertad en Latinoamérica” y afirmó que la Argentina está liderando un proceso de cambio en la región. Además, remarcó la confianza internacional en el país reflejada en la Argentina Week, donde se concretaron reuniones con cerca de 500 ejecutivos y anuncios de inversión por US$ 27.000 millones.

En el inicio de la conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier felicitó a Flávio Bolsonaro por los resultados obtenidos en la primera vuelta de las elecciones de Brasil y señaló que “estamos deseosos de trabajar codo a codo para que las ideas de la libertad se extiendan en todo el continente”.

El funcionario señaló que el Presidente “está liderando este cambio con el ejemplo” y se refirió a los resultados electorales registrados en distintos países de la región. “Con todos estos países se va a generar una sinergia que va a contribuir al crecimiento de todas las naciones de la región”, subrayó.

Asimismo, se refirió a los resultados de la Argentina Week, que se desarrolló la semana pasada en París con la participación del presidente Javier Milei, y destacó la presentación de oportunidades de inversión ante ejecutivos y empresas europeas.

ÉXITO DEL ARGENTINA WEEK EN PARIS: SE CAPTARON INVERSIONES POR 27.000 MILLONES DE DÓLARES El Gobierno Nacional, junto a la mayoría de las provincias, le está presentando al mundo un proyecto serio, el de un país estable y con oportunidades reales de desarrollo. Esa confianza se sostiene en hechos concretos: en el equilibrio fiscal, en la baja de la inflación, en la eliminación de impuestos y en herramientas como el RIGI, que otorgan previsibilidad y seguridad jurídica a las empresas. Desde el 10 de diciembre de 2023 estamos trabajando para que la Argentina vuelva a ser un lugar atractivo para invertir, producir y generar empleo. La Argentina Week de París fue una oportunidad para mostrar este cambio. Durante tres días, la Argentina se presentó ante el mundo como un país capitalista, próspero y abierto a las inversiones. Fueron tres días de trabajo para mostrar las oportunidades que ofrece nuestro país y conectar proyectos argentinos con capital internacional. El evento contó con la presencia del Presidente de la Nación, del Canciller, del Ministro de Economía y de 13 gobernadores de distintos signos políticos. La agenda incluyó reuniones con cerca de 500 ejecutivos europeos y encuentros con empresas de sectores como Energía, Minería, Tecnología y Alimentos. Este es el segundo evento de estas características. En el primero, realizado en marzo de este año en Nueva York, logramos captar inversiones por un total de 16.000 millones de dólares. Ahora, en París, los anuncios de inversión alcanzaron la suma de 27.000 millones de dólares. — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) October 6, 2026

Ravier también repasó avances vinculados con el RIGI, la apertura de nuevos mercados para las exportaciones argentinas y distintas medidas adoptadas a partir del DNU 70/2023. Por último, comunicó novedades del Ministerio de Defensa relacionadas con el abastecimiento energético de las Fuerzas Armadas y el desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales.

