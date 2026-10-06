martes 06 de octubre de 2026 - Edición Nº4581

Política | 6 oct 2026

Casa Rosada

El vocero presidencial afirmó que Milei “está liderando” el cambio a nivel continental

Tras el triunfo de Flávio Bolsonario en Brasil, Adrián Ravier destacó el “avance de las ideas de la libertad” en la región. También ponderó la “confianza internacional en la Argentina”.

Adrián Ravier.
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El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó el “avance de las ideas de la libertad en Latinoamérica” y afirmó que la Argentina está liderando un proceso de cambio en la región. Además, remarcó la confianza internacional en el país reflejada en la Argentina Week, donde se concretaron reuniones con cerca de 500 ejecutivos y anuncios de inversión por US$ 27.000 millones.

En el inicio de la conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier felicitó a Flávio Bolsonaro por los resultados obtenidos en la primera vuelta de las elecciones de Brasil y señaló que “estamos deseosos de trabajar codo a codo para que las ideas de la libertad se extiendan en todo el continente”.

El funcionario señaló que el Presidente “está liderando este cambio con el ejemplo” y se refirió a los resultados electorales registrados en distintos países de la región. “Con todos estos países se va a generar una sinergia que va a contribuir al crecimiento de todas las naciones de la región”, subrayó.

Asimismo, se refirió a los resultados de la Argentina Week, que se desarrolló la semana pasada en París con la participación del presidente Javier Milei, y destacó la presentación de oportunidades de inversión ante ejecutivos y empresas europeas.

Ravier también repasó avances vinculados con el RIGI, la apertura de nuevos mercados para las exportaciones argentinas y distintas medidas adoptadas a partir del DNU 70/2023. Por último, comunicó novedades del Ministerio de Defensa relacionadas con el abastecimiento energético de las Fuerzas Armadas y el desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales.
 

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