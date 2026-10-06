Lionel Messi fue distinguido por la UBA antes de su última función en la Selección

A pocas horas de vestir por última vez la camiseta albiceleste, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La máxima distinción académica de la institución fue entregada en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en Ezeiza, tras ser aprobada por unanimidad por el Consejo Superior.

Las autoridades universitarias, encabezadas por el rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti, otorgaron la medalla y el diploma destacando la trayectoria del astro rosarino como un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y compromiso con la representación de la República Argentina.

La emoción del capitán: "Es un orgullo poder decir que soy un doctor honorífico"

En la previa del cruce ante el seleccionado de Benín, que marcará el cierre definitivo de su ciclo histórico en el conjunto nacional, Lionel Messi se mostró agradecido por el reconocimiento otorgado por la casa de altos estudios:

"Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico", expresó el atacante rosarino.

Asimismo, se refirió al clima emotivo que atraviesa antes de saltar al campo de juego: "Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial", confesó.

Cierre de una era dorada en la Selección Argentina

La condecoración académica forma parte de los homenajes organizados en las horas previas al encuentro de despedida. Tras más de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste y habiendo conquistado la Copa del Mundo y la Copa América, el capitán nacional disputará sus últimos minutos oficiales en suelo argentino antes del retiro definitivo del seleccionado nacional.