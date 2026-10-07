Estudiantes tomaron el Palacio Pizzurno en reclamo de fondos universitarios

Estudiantes de diversas universidades públicas ingresaron este miércoles 7 de octubre al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, y realizan una sentada pacífica en el hall central. La medida busca presionar al Ejecutivo para que aplique de forma inmediata la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que la Justicia declarara la inconstitucionalidad del decreto oficial que frenaba sus fondos.

La manifestación se inició en las inmediaciones del edificio de la calle Pizzurno 935 (CABA). Tras momentos de tensión y empujones con el personal de seguridad y la Policía Federal, un centenar de alumnos logró avanzar al interior de la sede para dar inicio a una permanencia por tiempo indeterminado.

#Conflictividad 🚨🎓 Estudiantes ingresaron al edificio de la Secretaría de Educación y desarrollan una sentada para exigir que se aplique el Financiamiento Universitario Cientos de estudiantes de distintas universidades ingresaron de manera pacífica al Palacio Pizzurno y comenzaron una sentada para exigir respuestas del Gobierno nacional. 📌 Reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. 📌 También exigen un aumento de las Becas Progresar. 📌 Los estudiantes advirtieron que permanecerán en el lugar hasta obtener una respuesta. 📌 Además, convocaron a concentrarse en las inmediaciones del Palacio Pizzurno, en Pizzurno 935, para acompañar la protesta. ✊🏽 La medida forma parte de los reclamos que viene llevando adelante el movimiento estudiantil por la situación presupuestaria de las universidades y las condiciones económicas para sostener las cursadas. 👥 Desde la organización de la protesta llamaron a ampliar la convocatoria y acompañar la permanencia dentro del edificio mientras aguardan una respuesta de las autoridades nacionales. 💬 ¿Qué opinás del reclamo de los estudiantes y de la situación presupuestaria de las universidades? 👉 Seguinos si querés ver más contenidos así 👈 #Universidades #Estudiantes #FinanciamientoUniversitario #Educación #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 7, 2026

El trasfondo judicial: inconstitucionalidad del decreto

La toma de la sede educativa se desencadenó un día después de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, conducido por el juez Martín Cormick, declarara inconstitucional el Decreto 759/2025. Mediante esa medida, el Poder Ejecutivo mantenía congelada la aplicación de la norma de financiamiento.

El fallo catalogó la maniobra del Gobierno como un "mecanismo extraconstitucional" de veto y ordenó el pago inmediato de las partidas presupuestarias. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo de apelar la sentencia aceleró la respuesta y el pase a la acción directa por parte de las federaciones estudiantiles.

"Se nos acabó la paciencia": los puntos centrales del reclamo

Bajo la consigna "Se nos acabó la paciencia", los estudiantes exigen una reunión formal con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y advierten que no abandonarán el lugar sin respuestas concretas.

Los reclamos del movimiento estudiantil:

Cumplimiento e implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

Recomposición salarial urgente para docentes y personal nodocente.

Aumento de los montos de las becas Progresar , actualmente congelados.

Mejoras y presupuesto para el boleto educativo.

La medida cuenta con el apoyo de distintas casas de estudio, encabezadas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) —a través del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras—, junto a delegaciones de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de las Artes (UNA), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Antecedente de la 5.° Marcha Federal Universitaria

Esta acción en la sede central de Educación marca una escalada en el conflicto y funciona como el preámbulo de la 5.° Marcha Federal Universitaria, convocada para el próximo jueves 15 de octubre frente al Congreso de la Nación.