Superclásico confirmado: cuándo se juega el Boca vs. River en La Bombonera

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmaron este miércoles el cronograma oficial para las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura Mercado Libre. El dato central y más esperado de la programación es la fecha definitiva del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate.

El encuentro estelar, correspondiente a la fecha 15 (jornada interzonal) del certamen, se disputará el domingo 1° de noviembre a las 15:00 en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

#Programación | Agenda confirmada para las fechas 13, 14 y 15 del #TorneoMercadoLibre Clausura 2026 🏆 Mirá los días y horarios acá: https://t.co/uFzJ3w3KhR https://t.co/v5fNrkwdk6 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 7, 2026

Un choque decisivo en la recta final de la temporada

El clásico llega en una instancia neurálgica del torneo. Con ambos planteles peleando por cumplir sus objetivos tanto en la lucha por el título como en la tabla anual para asegurar la clasificación a la Copa Libertadores, los tres puntos en juego en La Bombonera tendrán un peso decisivo, tal como ocurrió en la edición de 2025.

Un factor clave de la programación confirmada por la AFA es que ambos equipos llegarán con una semana completa de descanso previo al choque. Tanto Boca como River contarán con el mismo margen de recuperación y preparación estratégica tras la fecha 14, garantizando que el cruce interzonal se dispute en igualdad de condiciones físicas.

Árbitro a confirmar

A falta de pocas semanas para el pitazo inicial, resta la designación arbitral que impartirá justicia en La Bombonera. La nómina del árbitro principal y las autoridades del VAR se dará a conocer de manera oficial durante la semana previa al encuentro más esperado del campeonato.