Bianco habló de una eventual interna Kicillof-Cristina: “Es lo más democrático”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aclaró que “por ahora” Axel Kicillof no está lanzado como candidato a presidente para el año venidero, al tiempo que dejó interrogantes en torno a cerrar filas con Cristina Fernández de Kirchner.

“Axel lo que ha dicho, y lo que hemos repetido y hemos sido muy coherentes todo este año, es que este año era el año de la construcción política de nuestro sector dentro del peronismo, de reforzar la construcción en la provincia de Buenos Aires, de ampliarla a nivel nacional. Y el otro día en el acto fue muy claro, dijo: ‘Cuenten conmigo’. Tuvo muchas interpretaciones”, recorcó el funcionario sobre el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro en Villa Dominico.

“¿Cuenten conmigo para qué? Para participar, para crear una alternativa a Milei. El año que viene se discutirán las candidaturas. En ese sentido, obviamente es una referencia ineludible. Gobernador de la provincia de Buenos Aires por dos mandatos. De acuerdo a lo que dicen las encuestas —que no hay que creerles mucho como ya vimos— es el candidato que más mide, eventualmente, del peronismo”, sumó en declaraciones a Cenital.

En cuanto a la propuesta del diputado Martín Lousteau sobre el gran frente anti-Milei, Bianco expuso que “nosotros lo venimos diciendo —no sé si en esos mismos términos— pero lo venimos diciendo desde hace rato: con la pureza ideológica no alcanza para ganar una elección. Eso se está viendo” y aquí “va a haber que tener una candidatura unificada del campo popular en donde entre todo el campo popular”.

“El peronismo tiene que entender que si no se amplía el espectro, no se puede ganar la elección”. Carlos Bianco (@Carli_Bianco), sobre la posibilidad de ampliar las alianzas del peronismo con otros sectores políticos en #ElFinDeLaMetáfora. https://t.co/oZHhVo9vfB — Cenital (@cenitalcom) October 9, 2026

“Nuestra acción política es tratar de sumar a todos los sectores posibles a un frente. No sé si llamarlo ‘anti-Milei’, un frente a favor de la patria, de las instituciones, de la democracia, de la inclusión, de la industria, de la soberanía”, enumeró el ministro y aclaró que el único límite son “los antipatria”.

El rol de CFK

Cuando fue consultado sobre una alineación a la eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, de prosperar su gestión ante la ONU, Bianco aclaró: “Habrá que discutirlo el año próximo, porque nosotros dijimos que este año no se discuten candidaturas. El año próximo veremos cuál es la situación, quién convoca más, quién representa más, etcétera. Por eso nosotros nos determinamos una tarea, una acción política este año, que es fortalecer nuestro armado político dentro del movimiento Derecho al Futuro encabezado por Axel, y el año que viene veremos”.

Bianco: “No sé si me alinearía con una candidatura de Cristina, hay que discutirlo el año que viene”. @Carli_Bianco plantea que una eventual candidatura de CFK para 2027 todavía debe discutirse dentro del peronismo en #ElFinDeLaMetáfora. https://t.co/BZe8vjPOUS — Cenital (@cenitalcom) October 9, 2026

Ante el escenario de una posible interna Kicillof-Cristina, insistió con que “se va a discutir el año próximo”.

“Los que lleguen al año próximo, los que quieran representar, dirán ‘yo quiero, yo quiero’. Si no se ponen de acuerdo si es uno o es otro, habrá una interna, una PASO, lo que sea. Yo no le tengo miedo a los votos, ¿qué problema hay? Es lo más democrático”, sentenció.