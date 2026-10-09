Furia de Milei contra el socialismo: “Usan causas para tapar curros”

El presidente Javier Milei descargó este viernes una furiosa crítica contra la oposición y los sectores del socialismo a través de un extenso comunicado publicado en la red social X. Bajo el encabezado "La estafa de las banderas nobles", el mandatario denunció un "mecanismo perverso" que se repite en la región para utilizar el gasto público y las demandas sociales con el fin de sostener estructuras militantes sin transparencia.

En su mensaje, el Jefe de Estado sostuvo que distintos espacios políticos se valen de causas moralmente sensibles como la discapacidad, los jubilados y la universidad pública para crear burocracias gigantescas y administrar recursos multimillonarios sin ningún tipo de fiscalización.

LA ESTAFA DE LAS BANDERAS NOBLES. El socialismo tiene un mecanismo perverso que repite sistemáticamente en toda América Latina: SE APROPIA DE CAUSAS NOBLES PARA JUSTIFICAR CURROS INDEFENDIBLES. Primero elige una causa moralmente atendible. Los discapacitados, los jubilados, la universidad pública. Después, en nombre de esa causa, exige cada vez más gasto público, crea estructuras burocráticas gigantescas y administra cajas multimillonarias sin controles ni transparencia. ¿Y qué pasa cuando alguien llega y se anima a preguntar dónde está la plata? ¿Cuando alguien pretende auditar esas cajas? APARECE EL CHANTAJE MORAL. No muestran los números. No rinden cuentas. No explican nada. Te acusan de estar en contra de los discapacitados, de los jubilados o de la educación. Porque el objetivo no es discutir cómo ayudar a quienes mas lo necesitan. EL OBJETIVO ES QUE NADIE SE ATREVA A CUESTIONAR SU NEGOCIO. Y cuando finalmente se abren las cajas, aparece lo de siempre: intermediarios, estructuras militantes, privilegios y curros financiados con el dinero de los pagadores de impuestos. USAN A LOS POBRES COMO ESCUDO MORAL PARA DEFENDER LOS PRIVILEGIOS DE LA CASTA. Lo vimos en la Argentina y lo vemos en cada país donde el socialismo logró echar sus garras. Siempre el mismo mecanismo. Siempre el mismo chantaje. Siempre los mismos beneficiarios. Y siempre las mismas víctimas: los que verdaderamente necesitan ayuda y los argentinos de bien que pagan la fiesta. NO DEFIENDEN DERECHOS. DEFIENDEN CAJAS. QUE SE ABRAN TODAS LAS CUENTAS. QUE SE PUBLIQUE CADA CONTRATO. QUE CADA RESPONSABLE RINDA CUENTAS HASTA DEL ÚLTIMO PESO. LOS ARGENTINOS MERECEN SABER EN QUÉ SE GASTA SU DINERO. VLLC! — Javier Milei (@JMilei) October 9, 2026

"Chantaje moral" y la resistencia a las auditorías

Según la acusación formulada por Milei, cada vez que desde el Gobierno Nacional se pretende revisar las cuentas públicas o investigar el destino de los fondos, la respuesta de quienes manejan esas partidas es el ataque político.

Falta de rendición de cuentas: "No muestran los números. No rinden cuentas. No explican nada. Te acusan de estar en contra de los discapacitados, de los jubilados o de la educación" , criticó el Presidente.

Uso de los sectores vulnerables: Para el mandatario, la finalidad de estas estructuras no es brindar asistencia social, sino blindar el financiamiento de la política: "Usan a los pobres como escudo moral para defender los privilegios de la casta".

Exigencia de transparencia y publicación de contratos

El líder de La Libertad Avanza afirmó que, al abrir los organismos estatales, el Poder Ejecutivo se encuentra habitualmente con intermediarios, privilegios y curros financiados por los contribuyentes, concluyendo que "no defienden derechos, defienden cajas".

Hacia el cierre de su pronunciamiento, el Presidente exigió una auditoría total sobre la administración pública: "Que se abran todas las cuentas. Que se publique cada contrato. Que cada responsable rinda cuentas hasta del último peso. Los argentinos merecen saber en qué se gasta su dinero".