viernes 09 de octubre de 2026 - Edición Nº4584

Política | 9 oct 2026

REDES SOCIALES

Furia de Milei contra el socialismo: “Usan causas para tapar curros”

El Presidente lanzó una dura embestida en la red social X bajo el título "La estafa de las banderas nobles". Acusó a la oposición de apropiarse de causas como la educación pública, los jubilados y la discapacidad para justificar "cajas multimillonarias" sin control.

Javier Milei.
TAGS: JAVIER MILEI, JUSTICIA SOCIAL, JUBILADOS, GASTO PúBLICO, DISCAPACIDAD, SOCIALISMO

El presidente Javier Milei descargó este viernes una furiosa crítica contra la oposición y los sectores del socialismo a través de un extenso comunicado publicado en la red social X. Bajo el encabezado "La estafa de las banderas nobles", el mandatario denunció un "mecanismo perverso" que se repite en la región para utilizar el gasto público y las demandas sociales con el fin de sostener estructuras militantes sin transparencia.

En su mensaje, el Jefe de Estado sostuvo que distintos espacios políticos se valen de causas moralmente sensibles como la discapacidad, los jubilados y la universidad pública para crear burocracias gigantescas y administrar recursos multimillonarios sin ningún tipo de fiscalización.

"Chantaje moral" y la resistencia a las auditorías

Según la acusación formulada por Milei, cada vez que desde el Gobierno Nacional se pretende revisar las cuentas públicas o investigar el destino de los fondos, la respuesta de quienes manejan esas partidas es el ataque político.

  • Falta de rendición de cuentas: "No muestran los números. No rinden cuentas. No explican nada. Te acusan de estar en contra de los discapacitados, de los jubilados o de la educación", criticó el Presidente.

  • Uso de los sectores vulnerables: Para el mandatario, la finalidad de estas estructuras no es brindar asistencia social, sino blindar el financiamiento de la política: "Usan a los pobres como escudo moral para defender los privilegios de la casta".

Exigencia de transparencia y publicación de contratos

El líder de La Libertad Avanza afirmó que, al abrir los organismos estatales, el Poder Ejecutivo se encuentra habitualmente con intermediariosprivilegios y curros financiados por los contribuyentes, concluyendo que "no defienden derechos, defienden cajas".

Hacia el cierre de su pronunciamiento, el Presidente exigió una auditoría total sobre la administración pública: "Que se abran todas las cuentas. Que se publique cada contrato. Que cada responsable rinda cuentas hasta del último peso. Los argentinos merecen saber en qué se gasta su dinero".

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