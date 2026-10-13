Jorge Macri analiza no desdoblar las elecciones de CABA en 2027

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, deslizó la firme posibilidad de no desdoblar las elecciones del año venidero en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que podría votarse el mismo día que a nivel nacional.

“No está definido todavía, no lo sé. Es un proyecto del Ejecutivo que se manda al Legislativo. No lo sé todavía, pueden ser antes, pero la última del Ejecutivo (2023) fue coincidiendo con la nacional, así que es probable que sea al mismo tiempo”, indicó el mandatario, aunque consignó que “hay que hablarlo con las otras fuerzas”.

Consultado sobre la posible fusión entre La Libertad Avanza y el PRO en CABA, el alcalde manifestó que “el marco de empezar a discutir alianzas es en marzo del año que viene” y pese a que tal alianza “es siempre un tema de conversación”, reiteró que “falta todavía”.

🔴 “EL MARCO PARA DISCUTIR ALIANZAS ELECTORALES ES MARZO DEL AÑO QUE VIENE” 📌 Jorge Macri, Jefe de Gobierno de CABA, diálogo con @morandolucas en #PanYCirco acerca de los comicios en la Ciudad y lo que se viene en el plano electoral. #Rivadavia630 https://t.co/uqQ14NBddO — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) October 12, 2026

“Estoy muy enfocado en la gestión, si te distraés mucho pensando en lo electoral, se te van los días”, matizó Macri.

Por otra parte, se refirió al traslado de los presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz. “Cumplimos con un compromiso histórico, desde que asumí tomé ese compromiso, se trabajó muy bien en equipo con el Gobierno nacional”, ponderó.

“Lo van haciendo con el ritmo que considera el Servicio Penitenciario. Se está trabajando de una manera profesional”, acotó el jefe de Gobierno y aseveró que “hubo voluntad política de parte del Gobierno nacional, si no estas cosas nunca se logran llevar adelante, y decisión nuestra”.

“Es una alegría para todos los barrios que sufrían tener una cárcel de esta magnitud”, ensalzó en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Después de quedar libre de detenidos, Devoto tendrá un proyecto en la Legislatura para ver qué se hace. Será una combinación de espacio público, comunitario y desarrollo inmobiliario para recuperar lo que nos costó la cárcel que se hizo en Marcos Paz. En estos casos, dos tercios van a espacio público”, finalizó.