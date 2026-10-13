martes 13 de octubre de 2026 - Edición Nº4588

Política | 13 oct 2026

INCERTIDUMBRE

Visita del Papa: el Gobierno admitió que podría reprogramarse

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que “si hay que reprogramar, se reprograma”, aunque aclaró que la instrucción es seguir trabajando hasta que haya una comunicación oficial del Vaticano. Sus declaraciones se dieron luego de que la Santa Sede confirmara que el papa León XIV fue operado de un cáncer de pulmón.

El Sumo Pontífice.
TAGS: SALUD, CáNCER, VATICANO, ARGENTINA, LEóN XIV, ALEJANDRA MONTEOLIVA

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, admitió este martes que la visita del papa León XIV a la Argentina podría reprogramarse. “Si hay que reprogramar, se reprograma”, sostuvo en declaraciones televisivas.

Sus palabras se dieron luego de que el Vaticano confirmara que el Papa fue operado de cáncer de pulmón. Monteoliva aclaró que, hasta tanto haya alguna comunicación oficial, “la instrucción es seguir trabajando”.

“Es probable que haya modificaciones”

La funcionaria nacional puso el foco en el estado de salud del Pontífice y reconoció que la agenda podría cambiar. “Tenemos fe de que venga, más los que somos creyentes, pero primero está la salud de Su Santidad”, señaló.

“Es probable que haya modificaciones. Hay que ver cómo se desencadena el tratamiento que tenga que hacer, no lo sabemos”, agregó.

El operativo de seguridad sigue en marcha

Monteoliva explicó que el operativo de seguridad continúa mientras no haya una definición oficial. “Hasta que no haya una respuesta oficial del Vaticano, seguimos trabajando porque es un dispositivo impresionante”, afirmó.

“No podemos perder días si se concreta la visita en estas fechas. Somos cautos de la información oficial, de eso va a depender cómo nos manejemos en las próximas semanas”, concluyó.

Qué se sabe de la visita

El Vaticano informó que el Papa fue intervenido de un adenocarcinoma pulmonar y que la operación concluyó con éxito y sin complicaciones. La visita a la Argentina está prevista del 8 al 11 de noviembre, y hasta el momento no hubo información oficial sobre cambios en el viaje.

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