Visita del Papa: el Gobierno admitió que podría reprogramarse

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, admitió este martes que la visita del papa León XIV a la Argentina podría reprogramarse. “Si hay que reprogramar, se reprograma”, sostuvo en declaraciones televisivas.

Sus palabras se dieron luego de que el Vaticano confirmara que el Papa fue operado de cáncer de pulmón. Monteoliva aclaró que, hasta tanto haya alguna comunicación oficial, “la instrucción es seguir trabajando”.

“Es probable que haya modificaciones”

La funcionaria nacional puso el foco en el estado de salud del Pontífice y reconoció que la agenda podría cambiar. “Tenemos fe de que venga, más los que somos creyentes, pero primero está la salud de Su Santidad”, señaló.

“Es probable que haya modificaciones. Hay que ver cómo se desencadena el tratamiento que tenga que hacer, no lo sabemos”, agregó.

El operativo de seguridad sigue en marcha

Monteoliva explicó que el operativo de seguridad continúa mientras no haya una definición oficial. “Hasta que no haya una respuesta oficial del Vaticano, seguimos trabajando porque es un dispositivo impresionante”, afirmó.

“No podemos perder días si se concreta la visita en estas fechas. Somos cautos de la información oficial, de eso va a depender cómo nos manejemos en las próximas semanas”, concluyó.

#Vaticano 🙏🏥 León XIV fue operado de cáncer de pulmón: qué pasa con su visita a la Argentina La salud del papa León XIV genera preocupación en todo el mundo, especialmente en la Argentina, donde se espera su llegada en noviembre. El Vaticano confirmó que el Sumo Pontífice fue intervenido quirúrgicamente por un adenocarcinoma pulmonar en el Hospital Gemelli de Roma. La operación resultó exitosa y no presentó complicaciones. 📌 Diagnóstico confirmado: los estudios médicos determinaron que el pontífice, de 71 años, presentaba un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de tumor maligno detectado durante controles de rutina. 📌 Intervención exitosa: los cirujanos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Según informó el Vaticano, el procedimiento se desarrolló sin complicaciones. 📌 Recuperación y controles: se prevé una internación de aproximadamente una semana. Además, fueron suspendidas sus audiencias públicas hasta el 20 de octubre, mientras se esperan nuevos resultados médicos. 📌 Visita a la Argentina: el viaje está programado del 8 al 11 de noviembre y, por el momento, no fue cancelado. Su realización dependerá de la evolución del Papa y de las recomendaciones de los profesionales que lo atienden. 🩻💉 La intervención se produjo después de que el propio León XIV anunciara que los médicos habían detectado un nódulo pulmonar localizado en una etapa temprana. La confirmación del diagnóstico oncológico abrió una nueva instancia de evaluación clínica, ya que todavía deben conocerse los resultados de estudios complementarios. 🙏🏽 La Casa Rosada manifestó su disposición a modificar la agenda si fuera necesario, mientras que desde el ámbito eclesiástico mantienen la expectativa de concretar la visita. 👉 https://t.co/FLyVHMkR1Z 💬 ¿Creés que debería mantenerse la visita de León XIV a la Argentina o que sería conveniente postergarla? #PapaLeonXIV #Vaticano #Argentina #SaludDelPapa #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 13, 2026

Qué se sabe de la visita

El Vaticano informó que el Papa fue intervenido de un adenocarcinoma pulmonar y que la operación concluyó con éxito y sin complicaciones. La visita a la Argentina está prevista del 8 al 11 de noviembre, y hasta el momento no hubo información oficial sobre cambios en el viaje.