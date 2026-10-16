Agustina Propato: “Se cagaron en reconocer que el decreto 70/23 es el padre de todas las tragedias”

La diputada nacional de Unión por la Patria, Agustina Propato, exteriorizó su “frustración” por la sesión especial en la que no pudo rechazarse el decreto 70/23 del Gobierno nacional. “Es inexplicable que no hayamos podido constituir el quórum, quedamos a ocho diputados. Había una expectativa cierta de reunirlo y, obviamente, hubo telefonazos de algunos gobernadores que hicieron que sus legisladores se levanten de las bancas”, deslizó.

“Es muy lamentable porque me parece que era una cita obligatoria, necesaria. Los legisladores trabajamos esto de deliberar y debatir de cara al pueblo. Todos conocemos que el 70/23 en los últimos días tuvo como un resurgimiento en materia de importancia por el capítulo de la ley de tierras”, sumó.

Luego planteó que desde la Corte Suprema y el Gobierno “manejaron para que ese tema se despeje y se cagaron en las cuestiones que tienen que ver con reconocer que el 70/23 es el padre de todas las tragedias que los argentinos sufren”.

“El 70/23 es el padre de la morosidad, es el padre de los 6 millones de argentinos que están endeudados, culpa de que liberalizó lo que tiene que ver con las tasas bancarias, es el padre de la regulación de los precios de las prepagas, el padre de la regulación de la liberalización, de los tarifazos”, enumeró.

En tanto, puso de relieve que “lo único que Milei prometió es dolarización. Y sí, dolarizó el precio de los combustibles, por eso hoy llenar el tanque es prácticamente el 10 % de los ingresos; dolarización de los precios de la góndola; la apertura irrestricta de las importaciones, entonces están saltando todos los comerciantes a la pequeña y mediana industria”.

“Ya cerraron más de 30 mil pequeñas y medianas industrias en Argentina, es el padre de la apertura irrestricta de las importaciones y de la maniobra para también vender el patrimonio estratégico del país a través de esta conversión a sociedad anónima unipersonal”, prosiguió la legisladora peronista.

Ante este panorama, planteó que “estos diputados tienen claramente una posición de falta de empatía con el pueblo argentino, de falta de seriedad y de falta de representación”.

“Este decreto es una reforma constitucional encubierta absolutamente ilegal e inconstitucional que está vigente hace 3 años y por eso tenemos la situación que tenemos económicamente los argentinos”, remató Propato.