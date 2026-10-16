Día de la Lealtad: el peronismo conmemora el 17 de octubre dividido

El peronismo conmemorará este sábado 17 de octubre de 2026 un nuevo Día de la Lealtad marcado por la dispersión organizativa y la ausencia de un acto central unificado. En medio de las tensiones por la conducción y el rumbo del espacio, las diversas vertientes internas llevarán adelante sus propios encuentros para medir musculatura política y territorial.

La jornada expondrá la convivencia de distintas identidades dentro del Justicialismo: sectores alineados con Cristina Kirchner, el armado que respalda la proyección del gobernador bonaerense Axel Kicillof, y dirigentes provinciales e intendentes focalizados en la gestión de sus distritos.

Los principales actos del 17 de octubre en Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires será el epicentro de las convocatorias con mayor peso cuantitativo y político:

Axel Kicillof y el Movimiento Derecho al Futuro: El gobernador bonaerense encabezará el acto federal en la provincia, precedido por debates en comisiones desde la mañana y un cierre por la tarde en el que será el único orador. La organización prevé una asistencia superior a las 30.000 personas. El mandatario mantendrá además agenda y actividades en La Matanza junto al intendente Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario.

Movilización cristinista en CABA: El kirchnerismo duro se concentrará en el barrio porteño de Constitución, frente al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner , con consignas de respaldo a su figura y liderazgo.

La Liga de Intendentes en Moreno: Un bloque de jefes comunales del conurbano organized un encuentro alternativo en la sede del Partido Justicialista local para marcar posicionamiento propio.

La agenda en las provincias: Máximo Kirchner en Chaco y convocatorias regionales

En el resto del país, las dirigencias provinciales y las filiales partidarias locales desarrollarán sus propias conmemoraciones:

Chaco: Máximo Kirchner encabezará el cierre de la Semana Peronista junto al exgobernador Jorge Capitanich .

Formosa: El Partido Justicialista local, conducido por la estructura del gobernador Gildo Insfrán, convocó a la militancia a partir de las 17:30 en el Galpón G del Paseo Costanero.

San Luis: El peronismo puntano y agrupaciones alineadas con Alberto Rodríguez Saá se reunirán desde las 17:30 en un salón de eventos sobre la Avenida Presidente Perón, en Villa Mercedes.

Tres Arroyos: En el interior bonaerense, la convocatoria iniciará a las 19:30 en la Plaza San Martín con ofrendas florales, para continuar con una jornada militante en la sede del PJ local.

El rol de la CGT, el Frente Renovador y los gobernadores

El mapa partidario se completa con posturas diferenciadas entre los demás actores del espacio: