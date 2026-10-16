viernes 16 de octubre de 2026 - Edición Nº4591

Política | 16 oct 2026

Redes sociales

Sturzenegger apuntó contra Kicillof por la nueva suba de la VTV en PBA

El ministro de Desregulación cuestionó al Gobierno provincial por rechazar la apertura del servicio a talleres y concesionarias. La tarifa básica para autos particulares sufrió un ajuste del 17,56% y superó los $114.000.

Federico Sturzenegger contra Axel Kicillof.
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El incremento de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires volvió a encender la polémica política entre el Gobierno Nacional y la gestión bonaerense. Tras confirmarse que el trámite básico para autos particulares superó los $114.000, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cruzó duramente al gobernador Axel Kicillof.

El funcionario nacional cuestionó que la administración provincial haya rechazado la desregulación impulsada desde Casa Rosada para habilitar la realización de la inspección técnica en talleres mecánicos independientes, concesionarias oficiales o durante el service del vehículo.

El duro cuestionamiento en redes sociales

A través de una publicación en sus redes sociales, Sturzenegger contrapuso la situación de la provincia de Buenos Aires con la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), destacando la apertura del sistema:

"Liberamos la VTV para que la puedas hacer en cualquier taller, concesionaria, o con el service (CABA ya lo está implementando). Pero la Provincia de Buenos Aires dijo que no. Acá el resultado. Nada, para recordar el año que viene cuando votes en la provincia", escribió el ministro.

El contrapunto de Nación apunta al esquema monopolizado de plantas verificadoras que rige en suelo bonaerense, lo que impide la libre competencia de precios entre prestadores del servicio.

Cuánto cuesta la VTV en la Provincia de Buenos Aires

El reciente cuadro tarifario aprobado por el Ministerio de Transporte bonaerense representó un aumento del 17,56%sobre la tarifa básica, lo que se traduce en un ajuste directo de $17.048,34 para el bolsillo de los automovilistas.

Con esta actualización, la escala tarifaria para los vehículos particulares se ubica en los siguientes valores:

  • Tarifa básica para vehículos particulares (hasta 2.500 kg): supera los $114.000.

  • Motos, vehículos pesados y remolques: sufren incrementos proporcionales según el tonelaje y la categoría.

Desde la gobernación fundamentaron la actualización en la necesidad de ajustar los costos operativos, la paritaria del sector y los insumos de las plantas de verificación para garantizar la seguridad vial en las rutas provinciales.

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