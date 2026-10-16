Sturzenegger apuntó contra Kicillof por la nueva suba de la VTV en PBA

El incremento de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires volvió a encender la polémica política entre el Gobierno Nacional y la gestión bonaerense. Tras confirmarse que el trámite básico para autos particulares superó los $114.000, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cruzó duramente al gobernador Axel Kicillof.

El funcionario nacional cuestionó que la administración provincial haya rechazado la desregulación impulsada desde Casa Rosada para habilitar la realización de la inspección técnica en talleres mecánicos independientes, concesionarias oficiales o durante el service del vehículo.

El duro cuestionamiento en redes sociales

A través de una publicación en sus redes sociales, Sturzenegger contrapuso la situación de la provincia de Buenos Aires con la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), destacando la apertura del sistema:

"Liberamos la VTV para que la puedas hacer en cualquier taller, concesionaria, o con el service (CABA ya lo está implementando). Pero la Provincia de Buenos Aires dijo que no. Acá el resultado. Nada, para recordar el año que viene cuando votes en la provincia", escribió el ministro.

El contrapunto de Nación apunta al esquema monopolizado de plantas verificadoras que rige en suelo bonaerense, lo que impide la libre competencia de precios entre prestadores del servicio.

#GolpeAlBolsillo 🚗💸 Aumentó la VTV bonaerense: la tarifa para autos ya supera los $ 114.000 Nuevo golpe al bolsillo de los automovilistas de la provincia de Buenos Aires. Entró en vigencia un nuevo aumento de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la tarifa básica para los vehículos de hasta 2.500 kilos pasó a superar los 114 mil pesos. La actualización también impacta sobre motos, vehículos pesados y remolques. 📌 Autos: realizar la VTV para un vehículo de hasta 2.500 kilos cuesta ahora $ 114.598,74. 📌 Motos: las unidades de más de 50 cc y hasta 200 cc deben abonar $ 45.839,50, mientras que el valor aumenta de acuerdo con la cilindrada. 📌 Vehículos pesados: para aquellos que superan los 2.500 kilos, la tarifa asciende a $ 206.277,73. 📌 Nuevo cuadro tarifario: los valores corresponden a la actualización dispuesta para las plantas verificadoras que funcionan en territorio bonaerense. 🫵🏻 La VTV es obligatoria para circular y tiene como objetivo comprobar que los vehículos cumplan con las condiciones mecánicas y de seguridad exigidas por la normativa. 💰 El incremento vuelve a sumar presión sobre los costos asociados al mantenimiento de un vehículo, junto con combustible, seguro, patente, reparaciones y peajes. 👉 https://t.co/0O08B8tjTl 💬 ¿Qué te parece el nuevo valor de la VTV bonaerense? #VTV #ProvinciaDeBuenosAires #Automovilistas #Bolsillo #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 15, 2026

Cuánto cuesta la VTV en la Provincia de Buenos Aires

El reciente cuadro tarifario aprobado por el Ministerio de Transporte bonaerense representó un aumento del 17,56%sobre la tarifa básica, lo que se traduce en un ajuste directo de $17.048,34 para el bolsillo de los automovilistas.

Con esta actualización, la escala tarifaria para los vehículos particulares se ubica en los siguientes valores:

Tarifa básica para vehículos particulares (hasta 2.500 kg): supera los $114.000 .

Motos, vehículos pesados y remolques: sufren incrementos proporcionales según el tonelaje y la categoría.

Desde la gobernación fundamentaron la actualización en la necesidad de ajustar los costos operativos, la paritaria del sector y los insumos de las plantas de verificación para garantizar la seguridad vial en las rutas provinciales.