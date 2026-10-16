viernes 16 de octubre de 2026 - Edición Nº4591

Interés general | 16 oct 2026

INCERTIDUMBRE

El Vaticano puso en duda la visita del Papa León XIV a la Argentina

El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, advirtió que la concreción de la gira sudamericana prevista para noviembre dependerá de la evolución médica del pontífice, quien se recupera de una cirugía pulmonar.

El Papa León XIV.
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La histórica visita del Papa León XIV a la Argentina —que forma parte de un itinerario regional junto a Uruguay y Perú durante el mes de noviembre— quedó en suspenso. El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, confirmó que la realización de la gira está totalmente condicionada a la evaluación médica del Santo Padre tras haber sido intervenido quirúrgicamente por un tumor en el pulmón derecho.

El pontífice fue operado el pasado 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma, donde se le practicó la extirpación de un adenocarcinoma pulmonar. Aunque los partes oficiales indican una evolución favorable, las autoridades eclesiásticas y el equipo médico mantienen máxima cautela sobre su capacidad para afrontar un viaje de alta exigencia física.

"Debemos esperar": la postura oficial de la Santa Sede

En declaraciones brindadas al periódico italiano Corriere della Sera, el cardenal Parolin remarcó que la prioridad absoluta es la salud del pontífice y que la decisión sobre el viaje no se tomará de manera apresurada:

"Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar", afirmó Parolin, definiendo la travesía como "un viaje largo y exigente".

Asimismo, el cardenal reflexionó sobre el futuro de las actividades papales en función de este cuadro de salud: "La pregunta ahora es cuándo regresará, en qué condiciones regresará y qué dicen los médicos. En función de todos esos factores, el Papa ajustará su pontificado, si es que necesita ser ajustado".

Cómo es el itinerario en juego y las fechas para la Argentina

Por el momento, la Santa Sede no ha emitido una cancelación oficial y los preparativos logísticos en los países receptores continúan en marcha a la espera de definiciones finales.

El cronograma original de la gira sudamericana establece los siguientes puntos clave:

  • Fechas generales de la gira: Del 6 al 17 de noviembre de 2026.

  • Tramo en Argentina: Previsto para desarrollarse entre el 8 y el 11 de noviembre.

  • Escala completa: Incluye visitas oficiales e itinerarios pastorales en Uruguay, Argentina y Perú.

  • Exigencia logística: El viaje comprende el desplazamiento por 10 ciudades y la realización de 14 vuelos en un período de solo 11 días.

La evolución médica y los plazos para la decisión final

A pesar de la incertidumbre sobre la agenda internacional, los informes médicos del Hospital Gemelli señalan que León XIV evoluciona de manera favorable, cumpliendo con sus controles de rutina y realizando ejercicios de movilidad respiratoria y física.

Sin embargo, especialistas e integrantes de la Curia Romana aclararon que la determinación final estará atada a los resultados de las pruebas oncológicas sobre los tejidos extraídos, cuyos informes definitivos se prevén para finales de octubre, momento en el que se evaluará si el Sumo Pontífice recibirá el alta médica definitiva y la autorización para emprender el viaje.

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