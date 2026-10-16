El Vaticano puso en duda la visita del Papa León XIV a la Argentina

La histórica visita del Papa León XIV a la Argentina —que forma parte de un itinerario regional junto a Uruguay y Perú durante el mes de noviembre— quedó en suspenso. El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, confirmó que la realización de la gira está totalmente condicionada a la evaluación médica del Santo Padre tras haber sido intervenido quirúrgicamente por un tumor en el pulmón derecho.

El pontífice fue operado el pasado 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma, donde se le practicó la extirpación de un adenocarcinoma pulmonar. Aunque los partes oficiales indican una evolución favorable, las autoridades eclesiásticas y el equipo médico mantienen máxima cautela sobre su capacidad para afrontar un viaje de alta exigencia física.

"Debemos esperar": la postura oficial de la Santa Sede

En declaraciones brindadas al periódico italiano Corriere della Sera, el cardenal Parolin remarcó que la prioridad absoluta es la salud del pontífice y que la decisión sobre el viaje no se tomará de manera apresurada:

"Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar", afirmó Parolin, definiendo la travesía como "un viaje largo y exigente".

Asimismo, el cardenal reflexionó sobre el futuro de las actividades papales en función de este cuadro de salud: "La pregunta ahora es cuándo regresará, en qué condiciones regresará y qué dicen los médicos. En función de todos esos factores, el Papa ajustará su pontificado, si es que necesita ser ajustado".

Cómo es el itinerario en juego y las fechas para la Argentina

Por el momento, la Santa Sede no ha emitido una cancelación oficial y los preparativos logísticos en los países receptores continúan en marcha a la espera de definiciones finales.

El cronograma original de la gira sudamericana establece los siguientes puntos clave:

Fechas generales de la gira: Del 6 al 17 de noviembre de 2026 .

Tramo en Argentina: Previsto para desarrollarse entre el 8 y el 11 de noviembre .

Escala completa: Incluye visitas oficiales e itinerarios pastorales en Uruguay, Argentina y Perú .

Exigencia logística: El viaje comprende el desplazamiento por 10 ciudades y la realización de 14 vuelos en un período de solo 11 días.

#Italia 🙏🏥 Mejora constante: León XIV celebró misa en el Hospital Gemelli El papa León XIV continúa mostrando señales favorables en su recuperación y celebró misa en el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece bajo seguimiento médico. La evolución del pontífice genera expectativa en el Vaticano y entre los fieles, mientras avanza paulatinamente en la recuperación de sus actividades. 📌 Celebró misa: León XIV pudo encabezar la ceremonia religiosa dentro del centro de salud en el que permanece internado. 📌 Evolución favorable: las informaciones sobre su estado dan cuenta de una mejora sostenida, aunque continúa bajo supervisión de los profesionales. 📌 Recuperación progresiva: la posibilidad de celebrar la Eucaristía representa un nuevo paso dentro del proceso que atraviesa el pontífice. 📌 Expectativa en el Vaticano: la Santa Sede sigue de cerca su evolución mientras se aguarda que pueda retomar gradualmente su agenda habitual. 😷 La recuperación de León XIV es seguida con atención después del cuadro de salud que obligó a su internación en el Gemelli. ✝️ El Vaticano mantiene la cautela respecto de los próximos pasos, con la prioridad puesta en que el Papa complete adecuadamente el proceso indicado por sus médicos antes de regresar plenamente a sus obligaciones. 👉 https://t.co/xJ1FS3Fq1w 💬 ¿Cómo seguís las novedades sobre la recuperación del papa León XIV? #LeonXIV #Papa #Vaticano #HospitalGemelli #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 16, 2026

La evolución médica y los plazos para la decisión final

A pesar de la incertidumbre sobre la agenda internacional, los informes médicos del Hospital Gemelli señalan que León XIV evoluciona de manera favorable, cumpliendo con sus controles de rutina y realizando ejercicios de movilidad respiratoria y física.

Sin embargo, especialistas e integrantes de la Curia Romana aclararon que la determinación final estará atada a los resultados de las pruebas oncológicas sobre los tejidos extraídos, cuyos informes definitivos se prevén para finales de octubre, momento en el que se evaluará si el Sumo Pontífice recibirá el alta médica definitiva y la autorización para emprender el viaje.