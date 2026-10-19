Milei le saca ventaja a Kicillof en primera vuelta, pero hay final abierto en el ballotage

Un nuevo estudio de opinión pública elaborado por Proyección Consultores analizó las proyecciones electorales con miras a las elecciones presidenciales de 2027. El relevamiento muestra un escenario liderado por el presidente Javier Milei, aunque revela dinámicas distintas según se evalúe la primera vuelta o un hipotético mano a mano final con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El trabajo de campo se realizó entre el 1 y el 13 de octubre sobre una muestra de 1.231 casos a nivel nacional, con un margen de error de +/- 2,79%.

Primera vuelta: ventaja de 5,4 puntos para Milei

#LealtadPeronista 🇦🇷 Kicillof desafió a Milei y aseguró que el peronismo volverá a gobernar en 2027 El gobernador bonaerense encabezó el acto por el Día de la Lealtad Peronista en González Catán, partido de La Matanza, y llamó a construir una alternativa política para las próximas elecciones presidenciales. 🗣️ “El peronismo va a volver a gobernar la Argentina el año que viene: nuestra tarea es construir una alternativa, representar a nuestro pueblo y recuperar la Argentina para los argentinos”, afirmó Axel Kicillof. Además, cuestionó la relación del Gobierno nacional con Estados Unidos y lanzó una crítica directa a Javier Milei: “La Argentina no puede recibir órdenes de nadie ni tener de presidente a un ‘che, pibe’ del presidente de los Estados Unidos”. Durante el acto, que contó con la presencia de Verónica Magario y Fernando Espinoza, el mandatario bonaerense también convocó al peronismo a actualizar su doctrina y mantener sus principios históricos. 📌https://t.co/qOt1v8d2an #AxelKicillof #DíaDeLaLealtad #Peronismo #JavierMilei #Política #LaMatanza #BuenosAires #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 17, 2026

En la medición de intención de voto por candidato para la primera ronda electoral, el Jefe de Estado encabeza las preferencias con una luz de ventaja sobre el principal referente del peronismo:

Javier Milei (La Libertad Avanza): 37,0%

Axel Kicillof (Peronismo / MDF): 31,6%

Myriam Bregman (Frente de Izquierda): 7,0%

Maximiliano Pullaro (Provincias Unidas / UCR): 4,0%

Blanco / Impugnado: 10,0%

Indecisos: 10,0%

En la medición por sellos partidarios, La Libertad Avanza cosecha el 38% frente al 36% del Peronismo/Kirchnerismo, seguidos por el PRO y Provincias Unidas con un 4% cada uno.

Ballotage: paridad y final abierto

Al consultar a los encuestados sobre un escenario de segunda vuelta mano a mano entre Javier Milei y Axel Kicillof, la brecha entre ambos dirigentes se comprime notablemente, quedando dentro del margen de error técnico del estudio:

Javier Milei: 41,0%

Axel Kicillof: 39,1%

Voto en blanco / Impugnado: 13,4%

Indecisos: 6,5%

La diferencia de apenas 1,9 puntos porcentuales en el ballotage pronosticaría un escenario de alta polarización política y un resultado abierto de cara a la definición presidencial.