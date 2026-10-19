lunes 19 de octubre de 2026 - Edición Nº4594

Política | 19 oct 2026

ENCUESTA 2027

Milei le saca ventaja a Kicillof en primera vuelta, pero hay final abierto en el ballotage

Un relevamiento de Proyección Consultores otorga una diferencia de 5,4 puntos al Presidente sobre el Gobernador bonaerense en la primera vuelta. Sin embargo, en la segunda vuelta la distancia se reduce a un margen muy estrecho.

Javier Milei y Axel Kicillof.
TAGS: AXEL KICILLOF, JAVIER MILEI, LA LIBERTAD AVANZA, PERONISMO, ELECCIONES 2027, BALLOTAGE

Un nuevo estudio de opinión pública elaborado por Proyección Consultores analizó las proyecciones electorales con miras a las elecciones presidenciales de 2027. El relevamiento muestra un escenario liderado por el presidente Javier Milei, aunque revela dinámicas distintas según se evalúe la primera vuelta o un hipotético mano a mano final con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El trabajo de campo se realizó entre el 1 y el 13 de octubre sobre una muestra de 1.231 casos a nivel nacional, con un margen de error de +/- 2,79%.

Primera vuelta: ventaja de 5,4 puntos para Milei

En la medición de intención de voto por candidato para la primera ronda electoral, el Jefe de Estado encabeza las preferencias con una luz de ventaja sobre el principal referente del peronismo:

  • Javier Milei (La Libertad Avanza): 37,0%

  • Axel Kicillof (Peronismo / MDF): 31,6%

  • Myriam Bregman (Frente de Izquierda): 7,0%

  • Maximiliano Pullaro (Provincias Unidas / UCR): 4,0%

  • Blanco / Impugnado: 10,0%

  • Indecisos: 10,0%

En la medición por sellos partidarios, La Libertad Avanza cosecha el 38% frente al 36% del Peronismo/Kirchnerismo, seguidos por el PRO y Provincias Unidas con un 4% cada uno.

Ballotage: paridad y final abierto

Al consultar a los encuestados sobre un escenario de segunda vuelta mano a mano entre Javier Milei y Axel Kicillof, la brecha entre ambos dirigentes se comprime notablemente, quedando dentro del margen de error técnico del estudio:

  • Javier Milei: 41,0%

  • Axel Kicillof: 39,1%

  • Voto en blanco / Impugnado: 13,4%

  • Indecisos: 6,5%

La diferencia de apenas 1,9 puntos porcentuales en el ballotage pronosticaría un escenario de alta polarización política y un resultado abierto de cara a la definición presidencial.

Más Noticias