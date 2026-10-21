El cardenal Rossi le contestó a Milei: “Si la gente dice que no llega, es porque no llega”

El vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal Argentina, Ángel Rossi, salió al cruce de los dichos del presidente Javier Milei en los que calificó de “pelotudez” la idea de que la gente no llega a fin de mes.

“Si la gente dice que no llega, es porque no llega. No creo que a nadie le dé gusto decir eso”, planteó el arzobispo de Córdoba tras encabezar un encuentro con sindicatos, cooperativas y mutuales en la sede provincial del gremio mercantil.

En igual tono, disparó: “Los que no comen hasta la noche no es el Presidente, es la gente. Yo le creo a la gente”.

La visita del Papa León XIV

En cuanto a las dudas la llegada del Papa a la Argentina y más puntualmente a la provincia mediterránea tras la operación a la que tuvo que someterse, Rossi sostuvo que “para ser franco, todavía está faltando la ultimísima palabra, que la tiene él. Los médicos lo animan, nosotros lo animamos, pero creo que en esto hay que priorizar la salud de Su Santidad”.

“No sólo tenemos ganas, sino necesidad de que venga, como el pastor que visita su rebaño. No hay ovejas más importantes que otras. Y siendo fiel al Evangelio como León, si hay alguna preferencia, es por las más sencillas. Hay una opción preferencial, no exclusiva, pero sí preferencial por los más débiles, por los pobres”, prosiguió el cardenal.

Asimismo, puso de relieve que el mensaje de León XIV “no es ingenuo, pero sí en busca de una paz realista, de unidad, para suavizar contradicciones, que a veces son innecesarias”.

“No imaginar que viene con algo prefijado para apoyar o retar a nadie, sino que viene a anunciar a Jesucristo y el Evangelio”, completó el referente eclesiástico.