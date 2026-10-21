“Frozen, el musical” llega a la Argentina: audiciones para el personaje de Elsa

Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg anunciaron el desembarco de Frozen, el musical de Disney en Argentina, con estreno previsto para el invierno 2027, y dieron inicio a la búsqueda de Elsa, la protagonista de una de las historias más queridas y exitosas de todos los tiempos. El personaje que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo será elegido mediante audiciones abiertas que se realizarán en el Teatro Gran Rex.



Con esta convocatoria queda anunciada una de las grandes apuestas del teatro musical para 2027, de la mano de Ozono, MP y Los Rottemberg, productores de grandes éxitos como La Sirenita, Matilda, School of Rock y Charlie y la Fábrica de Chocolate, espectáculos que han convocado a cientos de miles de espectadores y marcado hitos en la cartelera nacional.

La nueva producción promete transportar al público al mágico reino de Arendelle, con una historia que ha emocionado a distintas generaciones y una puesta en escena que reunirá música, magia y emoción.

Audiciones abiertas

La convocatoria para interpretar el rol protagónico de Elsa en Frozen, el musical, está orientada a encontrar intérpretes con una edad escénica de entre 21 y 28 años y un rango vocal de Mi3 a Mi♭5.



Las audiciones se realizarán durante noviembre de 2026 en el Teatro Gran Rex. Las aspirantes al rol podrán completar sus datos (hasta el 27 de octubre) en el siguiente formulario, siendo condiciones excluyentes: ser mayor de edad y tener formación en canto, danza y actuación.



El equipo creativo estará compuesto por Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero en la dirección general; Analía González en la dirección coreográfica, Maxi Vecco en el diseño audiovisual, Sebastian Mazzoni en la dirección vocal y José Ponce Aragón en el diseño escenográfico, quienes tendrán a su cargo llevar a escena esta nueva producción.

Esta nueva apuesta reafirma el crecimiento del teatro musical en Argentina y se prepara para convertirse en uno de los grandes acontecimientos culturales y familiares de 2027.



Pensada para audiencias de todas las edades, Frozen, el musical llegará en el invierno de 2027 con una espectacular puesta en escena que llevará al escenario la magia de Arendelle, combinando una historia inolvidable, música icónica y una experiencia visual única.