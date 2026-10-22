Alak recorrió las obras en el Estadio Único: “La Plata es punto de referencia en deporte y cultura”

El intendente de La Plata, Julio Alak, recorrió las obras de remodelación que lleva adelante el Gobierno de la Provincia para modernizar las instalaciones del Estadio Único Diego Armando Maradona y adecuarlas a los requisitos establecidos por FIFA y Conmebol. Los trabajos incluyen la renovación del campo de juego, las tribunas, los palcos y los vestuarios, entre otras mejoras.

“Estas obras permitirán que La Plata siga consolidándose como un punto de referencia para el deporte y la cultura; estas ejecuciones harán del estadio un espacio preparado para recibir competencias deportivas de primer nivel y grandes espectáculos internacionales”, destacó Alak, en la previa del concierto de BTS.

Las intervenciones forman parte del masterplan presentado en septiembre de 2025 por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia; y el intendente platense, con el objetivo de modernizar integralmente el predio.

En ese marco, los trabajos contemplan la remodelación de las tribunas, los palcos y los vestuarios, la instalación de un nuevo campo de juego de césped natural certificado por la FIFA, la renovación total del sistema de drenaje y la mejora de la iluminación.

Asimismo, el proyecto incluye la reparación y modernización del techo —con la participación de Astilleros Río Santiago—, la refacción de las áreas comunes, la actualización de la conectividad, la intervención del playón de acceso y mejoras en la cancha auxiliar.

Además, prevé la creación de una tienda oficial, un museo temático vinculado al fútbol argentino y un espacio gastronómico, entre otras tareas.

A partir de estas mejoras, el estadio se proyecta como sede de partidos de las selecciones nacionales, finales deportivas y competencias internacionales, además de ofrecer instalaciones para distintas disciplinas y actividades culturales y artísticas.

En ese marco, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA estableció que será sede de la final del Torneo Clausura 2026 que se disputará el sábado 12 de diciembre.

Escenario de grandes espectáculos

A lo largo de su historia, el Estadio Único Diego Armando Maradona también se consolidó como uno de los principales escenarios de la región para la realización de recitales y espectáculos musicales de gran convocatoria.

Entre los artistas internacionales que se presentaron en el recinto se encuentran U2, Aerosmith, Britney Spears, Pearl Jam, Guns N’ Roses, Roger Waters, Coldplay, Black Sabbath, Megadeth y Metallica. Asimismo, BTS brindó este miércoles el primero de sus tres recitales en la ciudad y tiene previstas otras dos presentaciones los días 23 y 24 de octubre.

En tanto, entre los referentes nacionales que pasaron por su escenario figuran el Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Charly García, Los Piojos, La Renga, Las Pastillas del Abuelo, Abel Pintos, Tan Biónica, Los Fabulosos Cadillacs, Las Pelotas, Dread Mar-I y Los Auténticos Decadentes.