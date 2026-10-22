Milei admitió que la economía “no estaría evolucionando tan positivamente”

En medio de la difusión de los últimos datos de la coyuntura económica, el presidente Javier Milei reconoció públicamente que los índices de la actividad en la Argentina registraron un desempeño inferior al proyectado inicialmente por el Poder Ejecutivo.

Durante una entrevista concedida a Radio Rivadavia, el mandatario vinculó de forma directa esta dinámica a las complicaciones del escenario macroeconómico global: “Hoy el mundo se caracteriza por una situación en la que hay más inflación, mayores tasas de interés y menor actividad económica, y Argentina no es ajena a eso; está sufriendo las consecuencias”, argumentó.

En esa misma línea, el Jefe de Estado sintetizó la lectura que realiza la Casa Rosada sobre la marcha de los datos recientes: “Los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento”.

#Economía 📉⚠️ La actividad económica cayó 1,7 % interanual y se acerca a la recesión La economía argentina volvió a mostrar señales de retroceso: la actividad registró una caída del 1,7 % en comparación con el mismo período del año anterior y encendió nuevas alertas sobre la posibilidad de ingresar técnicamente en recesión. 📌 El indicador mostró una contracción interanual del 1,7 %, reflejando un deterioro en el nivel general de actividad. 📌 El resultado se suma a otros datos que evidencian dificultades en distintos sectores de la economía. 📌 La evolución de los próximos meses será determinante para establecer si se configura formalmente un escenario recesivo. 📌 El dato contrasta con las proyecciones de recuperación y crecimiento que viene sosteniendo el Gobierno nacional. 🛒📉 La situación económica continúa atravesada por el comportamiento del consumo, la producción y la inversión, mientras empresas y hogares sienten el impacto de la evolución de los ingresos y el nivel de actividad. El nuevo registro vuelve a poner el foco sobre la sustentabilidad de la recuperación. 🤔 El dato también aparece en medio de una fuerte discusión política sobre el rumbo económico. Mientras el Ejecutivo destaca el equilibrio fiscal y anticipa una etapa de crecimiento, distintos indicadores muestran que la recuperación no se desarrolla de manera uniforme entre los diferentes sectores. 👉 https://t.co/F935WdYaW5 💬 ¿Creés que la economía argentina podrá revertir esta caída en los próximos meses? #Economía #ActividadEconómica #Recesión #Argentina #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 21, 2026

Fuerte cruce con las consultoras privadas por la frase sobre "fin de mes"

Las declaraciones de Milei se conocen en el marco de la controversia abierta por los estudios técnicos de diversas consultoras privadas, los cuales advierten sobre el impacto de la crisis en los ingresos familiares para cubrir la canasta básica en el tramo final de cada mes.

Al respecto, el Presidente rechazó las mediciones que indican que las familias se quedan sin dinero antes de concluir el período mensual y las tildó de construcciones discursivas sin sustento estadístico: “Yo no me enojo con las consultoras, yo lo que digo es que es una frase efectista que no guarda asidero con la realidad”.

Las afirmaciones del mandatario complementan sus recientes dichos, en los que había cuestionado en duros términos ese diagnóstico socioeconómico: