¿Plan B para 2027? El enigmático video que publicó Patricia Bullrich

En medio de crecientes tensiones internas y especulaciones sobre sus ambiciones políticas de cara a 2027, la senadora oficialista Patricia Bullrich volvió a sacudir el escenario político este viernes 23 de octubre al publicar un enigmático spot audiovisual en sus redes sociales.

La pieza, de tono marcadamente electoral, recorre los pasillos del Palacio del Congreso, el Senado de la Nación, la puerta del despacho de la Presidencia de la Cámara Alta y concluye con una toma de la legisladora trabajando con firmeza en su escritorio. Sin embargo, el detalle que más encendió las interpretaciones fue la musicalización: el video está acompañado por la versión instrumental de “Es un secreto”, el popular reguetón interpretado por el dúo Plan B.

Analistas e internautas leyeron de inmediato la elección musical como una alusión directa a la existencia de un "Plan B" político, en el marco de la estrategia de diferenciación que la exministra de Seguridad viene marcando respecto de la gestión nacional. El spot cierra con una placa contundente: “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”.

Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina. 🇦🇷 https://t.co/3oaNZ5rzET — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 23, 2026

El antecedente y la interna en La Libertad Avanza

El movimiento en redes sociales no es aislado. Llega apenas 24 horas después de que la senadora declarara públicamente que se encuentra "preparada para ser presidenta, aunque una tiene que saber esperar su momento". La frase se dio en una semana atravesada por chispazos internos debido a sus críticas sobre la velocidad de la reactivación económica de la gestión de Javier Milei.

No es la primera vez que Bullrich apela a la música para enviar metamensajes políticos en sus plataformas digitales. El mes pasado ya había generado revuelo tras publicar un video filmado en su despacho donde se la veía buscando en su teléfono la canción "No me importa", de Lali Espósito.

Con esta nueva entrega audiovisual, la dirigente de La Libertad Avanza refuerza su perfil propio y mantiene en primera plana las versiones sobre un armado político independiente de cara al próximo ciclo electoral.