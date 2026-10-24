Milei: “Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron”

El presidente de la Nación, Javier Milei, participó de la Gala Anual de la Fundación Faro 2026, donde celebró la decisión judicial que lo desligó de responsabilidades en la criptoestafa $Libra y en ese marco denunció una operación para dañar su investidura. Además, ratificó el rumbo económico y planteó la necesidad de un “súper RIGI para la súper inteligencia”.

“La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines golpistas”, exclamó el líder libertario.

Asimismo, dijo que “intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron, porque somos honestos, porque estamos limpios”.

“A los periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín, Luis Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema: ¿quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?”, recalcó en un pasaje de su discurso.

A su vez, Milei sostuvo que el próximo paso es profundizar la desregulación y la baja de impuestos, a medida que lo permita el superávit, para hacer más competitiva la economía. “Vamos por el camino correcto y no pensamos desviarnos”, aseguró, y destacó que “tenemos cerrado el programa financiero del año que viene”.

En materia de inversiones, señaló que el RIGI cuenta con proyectos sobre la mesa por 210 mil millones de dólares y ponderó su potencial para el desarrollo energético, minero e industrial. “Es la mejor política industrial del último siglo y va a desatar una nueva revolución industrial en la Argentina”, expresó.

Discurso del Presidente Javier Milei en la Gala Anual 2026 de la Fundación Faro. https://t.co/X6nDwUQgzO — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 24, 2026

Acto seguido, vinculó las ventajas energéticas y climáticas del país con la posibilidad de atraer centros de datos y desarrollar la inteligencia artificial. “Necesitamos un súper RIGI para la súper inteligencia”, planteó, y agregó: “Partimos de atrás, pero el talento argentino es inigualable; es una oportunidad que se presenta una vez cada muchas décadas y no podemos desaprovecharla”.

Por último, reafirmó el alineamiento con Occidente y la apertura comercial. “El mundo libre necesita proveedores confiables de energía, alimentos y minerales”, señaló, y sostuvo: “Nosotros podemos ser ese proveedor”.

El Presidente estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. También estuvieron presentes el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora nacional Patricia Bullrich.