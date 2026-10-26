El consumo de carne vacuna sigue en caída libre

El presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (AMyA), Ariel Morales Antón, expresó que el mercado interno de carne vacuna atraviesa un período de retracción, mientras las exportaciones argentinas mantienen su protagonismo en los mercados internacionales.

“Nos encontramos con un retroceso, con un estancamiento en el consumo. La demanda nos está empujando para sostener los valores de hacienda bien definida de consumo interno”, puntualizó en declaraciones a Canal E.

Asimismo, consignó que “hay una meseta muy marcada que no empuja el consumo interno por varios factores, pero estamos en la misma situación desde hace seis o siete meses. No repunta, tenemos valores a la baja”.

En igual tenor, Morales Antón atribuyó la debilidad del consumo principalmente a la pérdida de capacidad de compra de los hogares y al avance de otras proteínas animales, cuyos precios resultan más accesibles. “Los productos alternativos, pollo y cerdo, van ganando, fueron desplazando a la carne porque los valores en algunos casos van a la mitad”, describió.

También advirtió que una reducción en el precio de la hacienda no se traslada automáticamente al mostrador, debido a los costos que afronta la cadena comercial: “Por más que se compre la hacienda gorda más barata, el matarife la quiera trasladar, el destino final tiene costos duros, fijos, que no lo puede absorber”.

En relación con las expectativas para el cierre del año, el referente sectorial descartó que los problemas climáticos en el Litoral provoquen un aumento generalizado de los precios de la carne. “Así que en ese contexto no va a pasar, así que esta es la situación que nos encontramos”, señaló.

Finalmente, consideró positivo que Argentina amplíe sus ventas externas, aunque remarcó que esa dinámica no resuelve las dificultades del consumo doméstico. “Hay que celebrar que Argentina gane mercado, se sostenga, aprovechar este problema de Brasil que fue perdiendo esta restricción por dos años y que Argentina gane, son dos mercados totalmente paralelos, el mercado interno y la exportación no se cruzan porque son destinos totalmente distintos”, cerró.