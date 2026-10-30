Kicillof condenó el silencio de Milei tras el triunfo de Lula: “Parece esperar la bendición de Trump”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó al presidente Javier Milei por no expresarse tras la histórica reelección de Lula da Silva en Brasil, el principal aliado comercial de la región.

“A más de 24 horas de las elecciones en Brasil, Milei sigue sin reconocer el triunfo de Lula. La mayoría de los países de América Latina, la Unión Europea, las principales potencias del G20 y los BRICS ya felicitaron al mandatario brasileño. Milei parece esperar la bendición de Trump para expedirse”, disparó el mandatario provincial.

A través de un posteo en redes sociales, el jefe del Estado bonaerense puso de relieve que “el silencio es más grave dado que Milei viajó a nuestro principal socio comercial para subirse a actos de barricada e insultar al propio Lula”.

“Esas aventuras llevaron al retiro del embajador brasileño y a la degradación del vínculo por primera vez en 200 años”, recordó Kicillof.

A más de 24 horas de las elecciones en Brasil, Milei sigue sin reconocer el triunfo de Lula. La mayoría de los países de América Latina, la Unión Europea, las principales potencias del G20 y los BRICS ya felicitaron al mandatario brasileño. Milei parece esperar la bendición de Trump para expedirse. El silencio es más grave dado que Milei viajó a nuestro principal socio comercial para subirse a actos de barricada e insultar al propio Lula. Esas aventuras llevaron al retiro del embajador brasileño y a la degradación del vínculo por primera vez en 200 años. Su irresponsabilidad también pone en juego el destino de empresas y trabajadores que dependen del comercio con Brasil, así como otras agendas de integración hoy paralizadas por decisión de Milei. Desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires le exigimos a Milei que esté a la altura de su investidura, reconozca el resultado de las urnas y ofrezca las debidas disculpas al presidente Lula por agravios que no representan el sentir ni los valores del pueblo argentino. — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 27, 2026

Asimismo, planteó que “su irresponsabilidad también pone en juego el destino de empresas y trabajadores que dependen del comercio con Brasil, así como otras agendas de integración hoy paralizadas por decisión de Milei”.

“Desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires le exigimos a Milei que esté a la altura de su investidura, reconozca el resultado de las urnas y ofrezca las debidas disculpas al presidente Lula por agravios que no representan el sentir ni los valores del pueblo argentino”, concluyó.