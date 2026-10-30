viernes 30 de octubre de 2026 - Edición Nº4605

Política | 27 oct 2026

CAUSA FRED MACHADO

Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y denunció persecución en su contra

El exdiputado nacional recurrió el fallo del juez Lino Mirabelli por la transferencia de 200 mil dólares vinculada a "Fred" Machado. Cuestionó los embargos millonarios y apuntó contra la "naturaleza política" de la causa.

José Luis Espert.
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El exdiputado nacional y referente liberal José Luis Espert apeló este martes formalmente el procesamiento dictado en su contra por el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, en el marco de la causa que investiga el supuesto lavado de activos vinculado al empresario aeronáutico "Fred" Machado.

A través de un extenso descargo difundido en sus redes sociales, el economista confirmó que sus abogados presentaron los recursos ante la Cámara Federal de San Martín para exigir la revocatoria total del procesamiento, su sobreseimiento, y que se dejen sin efecto el embargo por mil millones de pesos y la prohibición de salida del país.

"Un delito sin origen probado y sin beneficiario posible"

En su argumentación, Espert cuestionó con dureza los fundamentos del magistrado al señalar que la resolución se contradice a sí misma en puntos clave del expediente. Según detalló, el propio fallo reconoce que el exhorto enviado a los Estados Unidos para determinar el origen ilícito del dinero —un anticipo de 200.000 dólares cobrado en enero de 2020 por un contrato de consultoría— sigue sin responderse.

"Se me procesa por lavar fondos de un delito cuya prueba el juzgado todavía espera. Un delito sin origen probado y sin beneficiario posible es un delito que no ocurrió", sostuvo el dirigente, al tiempo que remarcó que la operación se realizó de manera formal y transparente mediante transferencias bancarias nominadas, facturación y registros contables declarados ante el fisco.

Asimismo, calificó de "desproporcionadas y absurdas" las medidas cautelares impuestas. Cuestionó que el mismo juzgado haya admitido la inexistencia de riesgos procesales para dictar un embargo de 1.000 millones de pesos —que asciende a 2.200 millones al sumar a los demás imputados, incluida su firma Varianza S.A.— y una prohibición de salida del país sin plazo justificado.

"El estafador prolijo y el chapucero no caben en la misma persona"

Para desacreditar la hipótesis de la maniobra delictiva, Espert ironizó sobre las contradicciones de la acusación judicial respecto a cómo se concretó la supuesta operación de blanqueo: "Y si lo hubiera lavado para mí, habría que creer que planifiqué una simulación al detalle —escribano, apostilla, correos, testigos— y cometí al mismo tiempo el único descuido capaz de delatarme, que fue recibir el dinero desde la cuenta de un tercero distinto del contratante y sin exigir factura. El estafador prolijo y el chapucero no caben en la misma persona", argumentó.

Denuncia de "persecución política" y el fantasma de las campañas

En el tramo más político de su descargo, Espert advirtió sobre la inclusión en el fallo de consideraciones ajenas al objeto procesal de la causa, vinculadas a la presunta financiación de figuras y campañas electorales.

"Nunca fui indagado por eso. El mismo fallo reconoce que esos hechos tramitan en otra causa y otro juzgado y, a pesar de ello, los usa como contexto. Es muy grave, porque se me ensucia con algo por lo que nunca fui escuchado ni acusado formalmente, y porque revela la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme", sentenció.

Mientras la Cámara Federal de San Martín define el futuro de los recursos presentados por la defensa, el exdiputado ratificó que continuará batallando en las instancias judiciales para lograr su sobreseimiento definitivo.

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